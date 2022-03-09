HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Babacan: İttifak için ilkelerde uzlaşmalıyız

Babacan: İttifak için ilkelerde uzlaşmalıyız

09.03.2022 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Millet İttifakı ile ilgili "Değer ve ilkeler konusunda uzlaşılması gerektiğini görüyoruz" dedi.

Babacan: İttifak için ilkelerde uzlaşmalıyız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin kuruluşunun ikinci yıldönümünde internet medyası ve gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e ilişkin ortak metin çalışmasını tamamladıklarını hatırlatan Babacan, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'in seçimden sonra en fazla altı ay gibi bir sürede Meclis tarafından onaylanmasını hedefliyoruz ancak cumhurbaşkanının yetkilerini nasıl kullanacağı, kendisini destekleyen parti ve partilerin tutumu gibi pek çok konunun çalışılması gerekiyor" dedi.

"Kendi içimizde epey ilerledik"

Tüm bu konuların altı başkan olarak ortak çalışılması gereken bir konu olduğu konusunda mutabık kaldıklarını kaydeden Babacan, "Artık o çalışmanın başındayız. Kendi içimizde epey ilerledik" ifadesini kullandı.

Babacan, DEVA Partisi'nin Millet İttifakı'na katılıp katılmayacağına ilişkin soru üzerine "Hepimizin bir ittifak vizyonu varsa ki görünen o yönde, değer ve ilkelerde uzlaşılması gerektiğini görüyoruz" dedi.

"İlk 90 dakika önemli"

Toplumda ve siyasi partilerde ittifaka doğru bir gidiş olduğuna dair bir ön kabul olduğunu kaydeden Babacan, şöyle devam etti: "Konuşulması gereken bir konu var. Geçiş süreci, ilkeler, ekonomi ya da diğer başlıklarda mutabakata varmamız gerekiyor. Hangi konularda ortak çalışacağımız konusunda mutabakata varmamız gerekiyor. Seçimin ardından ilk 90 dakikada yapılacak açıklamalar da çok önemli. Hızlıca çözülmesi gereken sorunlar var. Örneğin artık hükümet, hiçbir baskı yapmayacak, herkes istediğini özgürce söylesin dediğinizde herkes bir nefes alır."

"Altı başkan adayda mutabık olmalı"

Babacan, 12 Şubat'ta altı liderin yuvarlak masa buluşmasında adaylık konusunun gündeme gelip gelmediğine ilişkin soru üzerine ise "Adaylıkla ilgili iki konu konuştuk. Birincisi adayla ilgili altı başkanın mutabakatı olsun dedik. İkincisi aday konusunun bugünün meselesi olmadığını konuştuk. Çok kısa bir konuşma oldu. Bunun dışında adaylıkla ilgili bir konu konuşulmadı" yanıtını verdi.

"Kürt sorununun varlığını kabul ediyoruz"

Babacan, HDP ve Kürt sorununa ilişkin bir soru üzerine de HDP ile diyalog kanallarını açık tuttuklarını belirterek, şunları söyledi:

"Öncelikle Kürt sorununun varlığını kabul ediyoruz. Çözümün de öncelikli olarak temel insan hakları ve özgürlükler neyse aynen tanınmasından geçtiğini söylüyoruz. Daha önce çözüm süreci yaşandığını biliyorsunuz. Çözümün önce eşit vatandaş görmekten insan olmaktan, hakların tanınmasıyla olacağını söylüyoruz."

Eray Görgülü

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
THY'den kar önlemi! Bazı seferler iptal edildiTHY'den kar önlemi! Bazı seferler iptal edildi
NATO ülkesinden kritik hamle! Savaş uçakları Ukrayna'ya gidiyorNATO ülkesinden kritik hamle! Savaş uçakları Ukrayna'ya gidiyor
19 Ocak'ı hatırlattı: Erdoğan niye sözünü tutmuyor?19 Ocak'ı hatırlattı: Erdoğan niye sözünü tutmuyor?
Anahtar Kelimeler:
Ali Babacan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorine zam geldi

Benzin ve motorine zam geldi

Biden duyurdu! ABD'den Rusya'ya bir darbe daha

Biden duyurdu! ABD'den Rusya'ya bir darbe daha

Shell özür dileyerek duyurdu! Tüm benzin istasyonlarını...

Shell özür dileyerek duyurdu! Tüm benzin istasyonlarını...

Rusya duyurdu! "Saat 10.00 itibarıyla..."

Rusya duyurdu! "Saat 10.00 itibarıyla..."

Dünya ısı haritası yayınlandı! Türkiye’ye kutup soğuğu geliyor…

Dünya ısı haritası yayınlandı! Türkiye’ye kutup soğuğu geliyor…

Adana meclisinde sinirler gerildi! "Taleplerimiz yerine getirilmezse 15 gün içinde meclisi işgal ederiz"

Adana meclisinde sinirler gerildi! "Taleplerimiz yerine getirilmezse 15 gün içinde meclisi işgal ederiz"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.