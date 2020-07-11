HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Babacan merak edilen sorunun yanıtını verdi

Babacan merak edilen sorunun yanıtını verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2020 15:46 | Son Güncelleme

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "İttifak yapacak mısınız?" sorusuna bir değerlendirme yapmak için erken olduğu yanıtını verdi.

Babacan merak edilen sorunun yanıtını verdi

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, parti genel merkezinde bir araya geldiği gazetecilere değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Kısa bir süre önce açılan parti binasının yapısına ilişkin bilgi veren Babacan, partinin 37 il başkanının belirlendiğini, teşkilatlanma süreçlerinin devam ettiğini söyledi.

Teşkilatlanmanın siyasi partiler için çok önemli bir konu olduğuna dikkati çeken Babacan, 18 komisyon kurduklarını, komisyonların web sitesi üzerinden vatandaşların taleplerini değerlendirdiğini belirtti.

Babacan, il ve ilçe kongrelerine ilişkin süreci de çok hızlı bir şekilde yürüteceklerini anlattı.

Pandeminin etkisiyle bu yıl dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 5 daralacağının öngörüldüğünü aktaran Babacan, bu rakamın çok yüksek olduğunu, Avrupa ekonomisinin ise yüzde 8 daralmasının beklendiğini kaydetti.

Avrupa ekonomisinin daralmasının Türkiye'nin çok zorlanacağı konulardan biri olduğunu söyleyen Babacan, dünyada bu konuda olağanüstü tedbirlerin alındığını, Türkiye'de ise kredi destekleriyle bu sürecin götürüldüğünü, kredi desteklerinin de bu süreci sadece ötelediğini iddia etti.

Ekonomi dışındaki gündem maddelerinin sürekli ön planda tutulduğunu savunan Babacan, vatandaşların hassasiyet gösterdiği dini ve milli konuların ön plana çıkarıldığını söyledi.

Babacan, "İşlerin daha da kötüleşeceğini gördüğümüz için bu siyasi partiyi kurmaya karar verdik. Amacımız, bütün planlarımız, hazırlıklarımız iş başa düştüğünde, yani Türkiye'yi yönetme sorumluluğu üzerimize düştüğünde planlarımızla, projelerimizle ve kadrolarımızla tamamen hazır hale gelmek." dedi.

Gelecek hafta 15 Temmuz'un anılacağını da anımsatan Babacan, 15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek "Allah o günleri bir daha göstermesin." ifadesini kullandı.

AYASOFYA AÇIKLAMASI

Konuşmasının ardından Babacan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Uluslararası arenada Ayasofya'nın ibadete açılmasının ne gibi yansımaları olabilir?" sorusu üzerine Babacan, "Yöneticilerin içerideki ve dışarıdaki yansımalarını, sonuçlarını hesap ederek bu kararı aldıklarını ümit ediyorum. Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Ayasofya'nın ibadete açılmasının hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

İktidarın bütün açıklamalarını "tutarsız" olarak nitelendiren Babacan, "Yönetimin en büyük sorunu, Ayasofya konusundan bağımsız söylüyorum, tutarsızlık, her konuda." değerlendirmesini yaptı.

'DEĞERLENDİRME YAPMAK İÇİN ERKEN'

"İttifak yapacak mısınız?" sorusuna Babacan, bir değerlendirme yapmak için erken olduğunu söyledi.

"Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız? Abdullah Gül aday olursa destekleyecek misiniz?" sorusu üzerinde de Babacan, şu ifadeleri kullandı:

"A planı için konuşuyorsak, ona daha vakit var. B planı için de erken seçim kararı aldığı anda o gün konuşulur ama bu işin bir doğası vardır, tabiatı vardır. Bir siyasi parti varsa, o siyasi partinin genel başkanı varsa, orada da iddialı bir duruş gerekir yoksa niye bu çalışmalar yapılıyor?"

İstanbul Sözleşmesi konusunda ise Babacan, alınacak her karar için toplumsal mutabakatın aranması ve konunun her yönüyle iyi tartışılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Hava 39 dereceyi geçince tatilciler fazla 'normalleşti'Hava 39 dereceyi geçince tatilciler fazla 'normalleşti'
İşte en yeni cuma mesajlarıİşte en yeni cuma mesajları

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den Ayasofya yorumu

Muharrem İnce'den Ayasofya yorumu

Bakan Koca'dan flaş açıklama: En az 1000 kişi...

Bakan Koca'dan flaş açıklama: En az 1000 kişi...

Galatasaray ilk bombasını patlattı

Galatasaray ilk bombasını patlattı

Yok artık dedirten photoshop! Süper minisine...

Yok artık dedirten photoshop! Süper minisine...

Tokalaşmak isterken böyle öldürüldü

Tokalaşmak isterken böyle öldürüldü

'Neden maske takmıyorsunuz?' sorusuna bakın ne cevap verdiler

'Neden maske takmıyorsunuz?' sorusuna bakın ne cevap verdiler

İlginizi Çekebilir

Jandarma astsubay alımı başvuruları devam ediyor! İşte detaylar

Jandarma astsubay alımı başvuruları devam ediyor! İşte detaylar

İstanbul'da rezalet! 'Bunu da al' diyerek cinsel organını gösterdi

İstanbul'da rezalet! 'Bunu da al' diyerek cinsel organını gösterdi

Bayramda kısıtlama olacak mı? Prof. Dr. Özlü'den açıklama

Bayramda kısıtlama olacak mı? Prof. Dr. Özlü'den açıklama

627 emniyet müdürünün yerleri değişti

627 emniyet müdürünün yerleri değişti

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Diğer Haberler
Aydın'da koronavirüs hareketliliği! Yanlışlıkla eski HES kodunu kullanan yolcu herkesi alarma geçirdi

Otobüsteki yolcu herkesi alarma geçirdi

Bahçeli'den Ayasofya açıklaması: Küstah bir dille...

Ayasofya açıklaması: Küstah bir dille...

Kayseri'de görüntülendi! Vatandaşlar tedirgin

Mahallede endişeye yol açan görüntü

Dünyaca ünlü sahilde ‘çok fazla normalleştik’ dedirten görüntüler

Hava 39 dereceyi geçince tatilciler fazla 'normalleşti'

Tatilciler çadırı tercih etti, plajlar çadır kente döndü

Ünlü plajlar çadır kente döndü

Diyarbakır’da 1 çocuğun öldüğü, 3 kişinin yaralandığı saldırıda 1 kişi tutuklandı

Diyarbakır’da 1 çocuğun öldüğü, 3 kişinin yaralandığı saldırıda 1 kişi tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.