Babacan merak edilen sorunun yanıtını verdi

Avrupa ekonomisinin daralmasının Türkiye'nin çok zorlanacağı konulardan biri olduğunu söyleyen Babacan, dünyada bu konuda olağanüstü tedbirlerin alındığını, Türkiye'de ise kredi destekleriyle bu sürecin götürüldüğünü, kredi desteklerinin de bu süreci sadece ötelediğini iddia etti.

Pandeminin etkisiyle bu yıl dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 5 daralacağının öngörüldüğünü aktaran Babacan, bu rakamın çok yüksek olduğunu, Avrupa ekonomisinin ise yüzde 8 daralmasının beklendiğini kaydetti.

Babacan, il ve ilçe kongrelerine ilişkin süreci de çok hızlı bir şekilde yürüteceklerini anlattı.

Teşkilatlanmanın siyasi partiler için çok önemli bir konu olduğuna dikkati çeken Babacan, 18 komisyon kurduklarını, komisyonların web sitesi üzerinden vatandaşların taleplerini değerlendirdiğini belirtti.

Kısa bir süre önce açılan parti binasının yapısına ilişkin bilgi veren Babacan, partinin 37 il başkanının belirlendiğini, teşkilatlanma süreçlerinin devam ettiğini söyledi.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, parti genel merkezinde bir araya geldiği gazetecilere değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Ekonomi dışındaki gündem maddelerinin sürekli ön planda tutulduğunu savunan Babacan, vatandaşların hassasiyet gösterdiği dini ve milli konuların ön plana çıkarıldığını söyledi.

Babacan, "İşlerin daha da kötüleşeceğini gördüğümüz için bu siyasi partiyi kurmaya karar verdik. Amacımız, bütün planlarımız, hazırlıklarımız iş başa düştüğünde, yani Türkiye'yi yönetme sorumluluğu üzerimize düştüğünde planlarımızla, projelerimizle ve kadrolarımızla tamamen hazır hale gelmek." dedi.

Gelecek hafta 15 Temmuz'un anılacağını da anımsatan Babacan, 15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek "Allah o günleri bir daha göstermesin." ifadesini kullandı.

AYASOFYA AÇIKLAMASI

Konuşmasının ardından Babacan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Uluslararası arenada Ayasofya'nın ibadete açılmasının ne gibi yansımaları olabilir?" sorusu üzerine Babacan, "Yöneticilerin içerideki ve dışarıdaki yansımalarını, sonuçlarını hesap ederek bu kararı aldıklarını ümit ediyorum. Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Ayasofya'nın ibadete açılmasının hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.