Babacan ve Davutoğlu'ndan 'Merkez Bankası' tepkisi

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

Babacan, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini de eleştirerek, Türkiye'de kadına şiddet sorununun her geçen gün arttığını kaydetti.

Hükümetin bu konuda somut adımlar atmadığını iddia eden Babacan, "Mevcudu yıkmak en kolayı. Madem bunu beğenmiyorsunuz, yerine ne koydunuz? Başka bir çözümünüz, daha sağlam bir yasal düzenlemeniz var mı? Yoksa siz de bazıları gibi kadına şiddetin bazen mazur görülecek bir durum olduğunu mu düşüyorsunuz?" sorularını sordu.

Babacan, kadına şiddetin kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, "Kadına şiddete topyekun sağlam bir duruş göstermek, bugün Türkiye'de her siyasetçinin, vatandaşımızın, her insanın görevidir. Hükümetten beklediğimiz budur. Hükümete ve Sayın Cumhurbaşkanına sesleniyorum. Bundan sonra bu attığınız adımdan cesaret alan, bu adım yüzünden daha fazla şiddet gören, kadın cinayetlerini daha farklı gösteren bir tablo oluşursa, bunun günahı boynunuzadır. Bu attığınız adım sebebiyle kadına şiddette, kadın cinayetlerinde meydana gelen her artış, aile içi şiddetteki artışın günahı size aittir." diye konuştu.