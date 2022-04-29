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Babacan ve İmamoğlu bir araya geldi! Kılıçdaroğlu'nun mesajını paylaştı

29.04.2022 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir iftar programında bir araya geldi. Babacan, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 6'lı masanın adayı büyük bir zafer kazanacak inşallah" derken İmamoğlu ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajını açıkladı.

Babacan ve İmamoğlu bir araya geldi! Kılıçdaroğlu'nun mesajını paylaştı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, DEVA Partisinin düzenlediği iftar programında bir araya geldi. Babacan "Türkiye'yi öfkeye teslim etmeyeceğiz. Türkiye'yi rövanşların ülkesi de yapmayacağız. Ülkemizi hep beraber yükselteceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 6'lı masanın adayı büyük bir zafer kazanacak inşallah. Ben buna inanıyorum" derken İmamoğlu ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajını açıkladı.

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"NE OLURSA OLSUN ÇOK ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ"

Partisinin İstanbul İl Başkanlığınca, Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen iftarda konuşan Babacan, bir yandan ülkenin haline üzüldüğünü, diğer yandan da Türkiye'nin yanı başındaki coğrafyaya bakıp şükrettiğini söyledi.

SON DAKİKA: Ali Babacan sosyal medyadan duyurdu! DEVA Partisi seçimlere... Ali Babacan sosyal medyadan duyurdu! DEVA Partisi seçimlere...

Babacan, "Ne olursa olsun çok çalışmak zorundayız ama emrolunduğu gibi dosdoğru çalışmak zorundayız. Bu büyük ülke, bu güzel ülke her türlü zorluğu aşabilecek güce sahiptir. Yeter ki adaletle, istişareyle, isabetli kararlarla yönetilsin. Yeter ki ülkemizde özgürlükler yaşansın, demokrasimiz güçlü olsun." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, BÜYÜK BİR KARAR ANINA DOĞRU İLERLİYOR"

Türkiye’nin adım adım seçime yaklaştığını dile getiren Babacan, "Türkiye, büyük bir karar anına doğru ilerliyor. Türkiye'yi karış karış geziyorum. Sokaklara bakıyorum, sokaklar sandık gününü iple çekiyor. Sokağın sesi 'DEVA Partisi' diyor. İşte o yüzden, bu güveni boşa çıkarmamak için canla başla çalışmak zorundayız." dedi.

"6'Lİ MASANIN ADAYI BÜYÜK BİR ZAFER KAZANACAK"

DEVA Partisi'nin seçimlere kendi adı, logosu ve amblemiyle gireceğini yineleyen Babacan, şöyle devam etti:

"Tekrar 'Hayırlı, uğurlu olsun' diyorum. Somut çözümler için çalışıyor, tam demokrasi hedefine doğru emin adımlarla yürüyoruz. Özgürlük için, adalet için, zenginlik için çalışıyoruz. Adaletin, merhametin yere düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Türkiye'yi öfkeye teslim etmeyeceğiz. Türkiye'yi rövanşların ülkesi de yapmayacağız. Ülkemizi hep beraber yükselteceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 6'lı masanın adayı büyük bir zafer kazanacak inşallah. Ben buna inanıyorum. Biz, altılı masada demokrasimizi kurtarmak için el ele verdik. Türkiye'yi güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçireceğiz. Türkiye'yi sağ salim barış, özgürlük ve adalet limanına ulaştıracağız. Sandıklara hep beraber sahip çıkacağız. Tarihi sorumluluğumuzu layıkıyla yerine getireceğiz. Seçimlerden sonra tüm dünya Türkiye'yi, DEVA Partisi'ni konuşacak. Türkiye'nin yıldızı parlayacak."

İMAMOĞLU, KILIÇDAROĞLU'NUN MESAJINI PAYLAŞTI

İftara katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da siyasetin toplumsal buluşmayı hedeflemesi gerektiğini söyledi.

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Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırma iradesiyle hareket eden 6 siyasi partiye ve liderlerine büyük bir sorumluluk düştüğünü kaydeden İmamoğlu, "Bu sorumluluk bilinciyle davranarak ülkemiz adına umut olan tüm liderlere ve özellikle bugün burada bizi onurlandıran Sayın Ali Babacan'a yürekten teşekkür ediyorum. Elbette bu akşam burada olacağımı bilen ve kendisini aradığımda, 'Çok kıymetli Ali Babacan'a ve tüm DEVA Partililere selamımı ilet' diyen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da sizlere selamını iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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