Babacan yeni parti için tarih verdi

Ali Babacan Karar gazetesine verdiği röportajda yeni parti çalışmaları hakkında bilgi verdi. "Çok sayıda insanla görüşüyoruz, değerlendiriyoruz" diyen Babacan, çalışmaların biraz vakit alacağını söyledi.

Geniş bir ekiple politika çerçevelerini çalışacaklarını ve ekibin ortak vizyonunun kurgulanacağını belirten Babacan, "Bunları dikkate aldığımızda gönlümüzden geçen takvimler 2020’yi göstermeden tüzel kişiliği kurmak" dedi.

Ali Babacan, 8 Temmuz’da Adalet ve Kalkınma Partisi’nden neden istifa ettiğini de "Adaleti tesis etmek, işi ehline vermek, kararları istişareyle almak, kurumların itibarını korumak, şeffaf olmak ve en önemlisi önce insan diyebilmek. Bunlar çok önemli ilkelerdi... Bu ilkelerden ve değerlerden uygulamada uzaklaşılmış olması sorunların ana kaynağı maalesef" sözleriyle yanıtladı.

Parti kurma hazırlıkları içinde olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile de birlikte çalışmayacaklarına işaret eden Ali Babacan, "Siyasetteki önceliklerimiz, izlediğimiz yöntem ve üslup oldukça farklı" dedi.