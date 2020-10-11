Babacan: Yönetim ülkede yeniden Kürt sorunu oluşturuyor

Babacan, "Bu yönetim ve küçük ortakları ülkede yeniden Kürt sorunu oluşturuyor" dedi.DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Batman il kongresinde, “Bu yönetim ve küçük ortakları maalesef yeniden bir Kürt sorunu oluşturuyor. Dile dönük baskılar yavaş yavaş geri geliyor. Devletin görevi Kürtçeyi, Lazcayı Zazacayı engellemek olamaz” dedi. HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasını eleştiren Babacan, iktidara, "Cesaretiniz varsa bundan sonra seçim yapmayacağız deyin" diye seslendi. Babacan, "İktidar partisi ve peşlerine takıldıkları küçük ortaklar bu ülkeyi yanlış yerlere sürüklüyor, barışı birliği beraberliği bozuyorlar belli kesimleri uzaklaştırarak, bir başka kesimin oylarıyla ayakta kalmaya çalışıyor" dedi.

Babacan, partisinin Batman'da il kongresinde yaptığı konuşmada hükümeti sert sözlerle eleştirdi. "Türkiye’nin başarılı olduğu tek bir alan dahi kalmadı" diyen Babacan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Döviz kurunu önemsemiyorum" sözleri için de, "Döviz kurlarını belli bir noktada tutabilmek için Merkez Bankası’nın tam 120 milyar dolarını kibrit çalıp yakarcasına tükettiler ve hiçbir işe yaramadı" diye konuştu.