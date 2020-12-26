Babacan’ın Partisi Olası Erken Seçime Nasıl Hazırlanıyor?

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın liderliğindeki DEVA Partisi, gelecek haftaki kongresinde hukukun üstünlüğüyle ekonomik iyileşme mesajını verecek ve seçimlere katılma yeterliliğini kazanmasıyla Türkiye genelinde üye olmak isteyenlere partiyi açacak. Demokrasi ve Atılım Partisi, kısa adıyla DEVA Partisi, iktidar partisi Adalet ve Kalkınma Partisi’nden (AKP) ayrılık rüzgarlarıyla Türkiye siyasetinde TBMM’de İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ile temsil edilen siyasi partilerden birisi oldu. Ankara’da 9 Mart’ta kuruluşunu gerçekleştirmesiyle birlikte 11 Mart’ta kamuoyuna Ali Babacan’ın sunuşuyla parti programı ve kadrosu tanıtıldı. Ancak 2020’nin Corona virüsü salgını etkisi altında geçmesi nedeniyle Türkiye’de siyaset de aynı şekilde etkilendi. DEVA Partisi yıl içerisinde salgın gerekçeli yasaklamalar ile seçimlere katılabilme yeterliliğini sağlayabilmek için 81 ilde örgütlenme çalışmalarını yürüttü. Corona virüsü salgını siyasette örgütlenmeyi değiştirerek, DEVA Partisi örneğinde Türkiye’de internet aracılığıyla dijital platformlar üzerinden görüşmeler ile yürüyen bir süreci ortaya çıkardı. Yine de Türkiye’nin yüz yüze iletişime dayalı siyaset kültürü ve toplumsal beklentiler itibariyle Ali Babacan, Ekim ayında Çorum İl Kongresi’yle sahaya indi. Öncesinde Babacan, ailesiyle birlikte Corona virüsü rahatsızlığına yakalandığı için sahaya inişi de sekteye uğradı. Dolayısıyla 2020 yılında Türkiye siyasetini şekillendirecek etkileri olan Corona virüsü salgını koşullarında DEVA Partisi, nihayetinde gelecek hafta 1. Olağan Büyük Kongresi’ni gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

İçişleri Bakanlığı’nın barolar, dernekler gibi pek çok tüzel kişilik açısından toplantı yasağı uyguladığı bugünlerde istisna durumundaki siyasi partiler, yasal zorunluluk olan ilçe, il ve büyük kongre süreçlerini tamamlamaya çalışıyor. DEVA Partisi de, 29 Aralık Salı günü Ankara Atatürk Spor Salonu’nda salgın nedeniyle sadece parti yönetimi, delegeler ve basın mensupları katılımıyla kongresini düzenleyecek. “İllerde gördüğümüz destekle Cumhur İttifakı’nın uykularını kaçırıyoruz” DEVA Partisi Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, 1. Olağan Büyük Kongre sürecine ilişkin VOA Türkçe’nin sorularını yanıtladı. Corona virüsü salgını nedeniyle dijital ortamda parti kurullarıyla toplantılar yürütüldüğüne işaret eden Şahin, “İllerde gördüğümüz ilgi, destek Cumhur İttifakı’nın uykularını kaçırıyor” iddiasıyla son olarak Uşak’ta örgütlenmeleriyle birlikte bugün itibariyle artık 81 ilde örgütlü bir siyasi parti olduklarını söyledi. Bugüne kadar 'kapıyı her çalana' üyelik hakkı tanımayan DEVA Partisi’nin bu tutumunu “yeni bir siyasi yapı inşaa etme titizliği” olarak açıklayan Şahin, teşkilatlanma modelinde iyi insan olmak, işinde iyi olmak ve demokrat bir dünya görüşüne sahip olmak kriterleriyle hareket ettiklerini söyledi. Bu kriterler temelinde bire bir görüşmeler ile üye kabul ettiklerini belirten Şahin, Yargıtay’a kayıtlı 15 bin üyeye sahip olduklarını açıklayarak, “Bu büyük kongremiz en sonraki süreç içerisinde tüm il ve ilçelerimizde tüm organlarımızda üye kayıtlarını serbest bırakıyoruz. İyi insan olmak işinde iyi olmak ve demokrat dünya görüşüne sahip olmak üzere 84 milyon vatan evladının içerisinden Demokrasi ve Atılım Partisi'nde bizlerle ve Sayın Ali Babacan ile birlikte yol yürümek isteyen herkesin üye kayıtlarını bu aşamadan sonra gerçekleştirecekler” dedi.

Şahin, ayrıca kongrede parti yönetimini şekillendirmek açısından toplantılar yapılmaya başlandığını ancak 90 kişilik kurucu heyetten seçilmiş 50 kişilik Merkez Yönetim Kurulu ile 21 kişilik Başkanlık Divanı’nda çok büyük bir değişim beklenmemesi gerektiğini görüşünü dile getirdi. Şahin, “Biz yeni bir siyasi hareketiz, yeni bir kimlik inşa ediyoruz ve Sayın Genel Başkan da 9 ay önce çok ince ve titiz çalışma sonrasında kendi çalışma ekibini kurdu. Yasal bir zorunluluktan kaynaklı olarak gitmiş olduğumuz bir kongrede de çok büyük bir değişiklik olma ihtimalini öngörmüyorum ama son karar verici mutlaka sayın genel başkan ve parti yönetimidir” diye konuştu. “Cumhur İttifakı’nın adayı Erdoğan olacak mı, ortağı Bahçeli” Türkiye’de olası erken seçim senaryosu bakımından “Cumhur İttifakı’nın adayı Erdoğan” algısını son derece yanlış bulduğunu da açıklayan İdris Şahin, “Öncelikle yarına çıkmaya kimsenin elinde bir senedi yok iken ortağınız Sayın Bahçeli ise geleceğe dair Cumhur İttifakı açısından bugünden çok kesin ifadeler kullanılmasını biz yaşayarak öğrenmiş insanlarız. Sayın genel başkanımız çok güzel bir tasvir yaptı: Dümende Sayın Bahçeli’nin olduğu, rotasını Sayın Perinçek’in çizdiği gemi de Reis’in pozisyonu ne olduğunu milletimizin takdirine sunuyoruz. Dolayısıyla ne Cumhur İttifakı’nın adayı noktasında bugünden bir netlikten bahsetmek mümkün ne de onun karşısında oluşacak bir bloktan” dedi.

“Seçim zamanı ittifak meselesi konuşur” mesajını verdiği gözlemlenen Şahin, seçim arifesinde Türkiye’deki bütün taraflarla görüşeceklerini de vurguladı. DEVA Partisi’nin bugüne nasıl geldiğini İdris Şahin VOA Türkçe'ye anlattı. VOA: DEVA Partisi olarak Corona virüsü salgını koşullarının yanı sıra örgütlenme sürenizde engellemeler yaşadınız mı? "İşin açıkçası beklediğimizin ötesinde toplumsal karşılık gördük, görüyoruz. Kadrolarımız, partimize yönelik alanda işimizi zorlaştıracak olan adımları, bu görmüş olduğumuz sevgi ve ilgi karşısında aşabilecek cesareti gösterdi. Hem ülke genelinde hem de bazı şehirlerdeki kongrelerimiz öncesinde zaman zaman engellemeler yaşandı. DEVA’nın karşılaştığı zorlukları diğer partileri de yaptıkları kanaatinde değilim. Çünkü DEVA, ülkeyi yönetmeye talip olan kadroların oluşturduğu bir siyaset kurumu ve bizim yapmış olduğumuz illerdeki kongreler Cumhur İttifakı’nın uykularını kaçıracak ölçüde destekle karşılaşıyor. Hem resmi kurumlar vasıtasıyla hem de yereldeki siyasi aktörler özellikle Cumhur İttifakı’nın bir kısım belediyelerinde illerimizdeki kongrelerimize yönelik bir kısım kısıtlamalar uygulandı. Salon tedarikleri noktasında, vatandaşa kongre toplantılarımızın duyurularında kısıtlamalar oldu. Demokrasi ve Atılım Partisi, bu hususların başımıza geleceğini düşünerek bilerek siyaset kurumunda yeni bir sayfa açtı. Bir siyasi kimlik ile yeni bir siyaset tarzı inşa etmek üzere yola çıkıldı. Ne tür kısıtlama olursa olsun bunları aşabilecek kadroya da birikime de Deva Partisi olarak hazırız."

VOA: Şimdi 1. Olağan Büyük Kongre’niz ile seçime katılma şartını tamamlamış oluyor musunuz ve örgütlenmede hangi noktadasınız? "Bugüne değin 43 ilimizin kongresini icra ettik. Giresun ve Hakkari'de ise hafta sonu yasakları başladığı için kongreler yapılamadı. Bu dönem içerisinde yaşadıklarımız geride kaldı. Bundan sonra önümüze bakıyoruz. Artık 43 ilin devamında 81 ilimizin tamamını kongrelerimizi de önümüzdeki süreç içerisinde tamamlayacağız. Mesela Şırnak ve Denizli’de hazırlıklarımız tamam. Bizim Salı günü itibariyle büyük olan kongremizi yapmamızın bir tek gerekçesi var. Siyasi partiler için yasadaki 41 ilde teşkilatlanma şartını sağlamak. Bunun yanı sıra Yüksek Seçim Kurulu’nun yasayı geniş yorumlayarak, 41 ilin 1/3 ilçesinde kongrelerini yapma şartı ve büyük kongresini icra etme şartı getirmiş durumda. Dolayısıyla yasal mevzuatta aranan şartların ötesinde Yüksek Seçim Kurulu’nun aradığı şartları yerine getirmek adına 2020 tamamlamadan 29 Aralık Salı günü inşallah 1. Olağan Büyük Kongremizi de icra etmiş olacağız."

DEVA Partisi’ne 110 bini aşkın başvurudan 15 bin üye kabul edildi VOA: DEVA’ya katılımlarda dikkatli davrandığınızı kulislerden biliyoruz. Kapıyı her çalana açmadınız neden ve nelere dikkat ettiniz? "Parti programını oluştururken titiz bir çalışma icra edildi. Yaklaşık 330 kişinin katkı sunduğu, Türkiye’nin çok önemli isimlerinin perde arkasında, mutfakta çalıştığı bir çalışmaydı. Bu programa göre de teşkilatlanma modelinde en fazla aradığımız özellik şuydu: İyi insan olmak, işinde iyi olmak ve demokrat bir dünya görüşüne sahip olmak. Demokrat dünya görüşü kavramı son derece önemli bir kavram Türkiye açısından. Çünkü bizim insanımız kendini farklı sıfatlarla tanımlıyor ‘sosyal demokrat’, ‘liberal demokrat’, ‘muhafazakar demokrat’ diyor. ‘Müslümanım, İslami kimliği öne çıkarıyorum ama demokrat düşüncedeyim’ diyor. Zaten İslam’ın özünde demokratlık var. Şu an itibariyle bizim 81 ilin tamamında 80 ilde il başkanımız vardı bugün de Uşak’ta İl Başkanı atamasını gerçekleştiriyoruz. 81 ilin tamamında il başkanlarımız atamış durumdayız. Bugün itibariyle 513 ilçemizde kurucu başkanımızı ve heyetlerimizi görevlendirmiş durumdayız. 9 beldemizde de başkanlarımız atanmış oldu. 81 ilin tamamında şu an itibariyle teşkilatı olan, il başkanı olan herhalde nadir siyasi partilerden birisiyiz.

Genel başkanımız (Ali Babacan) Türkiye’nin artık iyi yönetilmediğini ve Türkiye’nin bu kötü yönetimden kurtulması için yeni bir siyasi hareket başlatacağını ve kendisi ile birlikte ülkenin sorunlarına duyarlı gösterebilecek tüm kesimlerden vatandaşlarımızı kendisini yazışmaya davet ettiği bir süreç yaşandı. O süreç içerisinde önce kendi şahsi hesabına daha sonra Deva Partisi’nin hesaplarına 110 bini aşkın bir müracaat gerçekleşti. Bu başvurular içerisinden il başkanlarımızı, ilçe başkanlarımızı kahir ekseriyetle atadık ve bunlarla irtibatı da ilk başta dijital ortamda gerçekleştirdik. Pandemi içerisinde Zoom, WhatsApp, FaceTime gibi görüntülü iletişim yolları ile bu arkadaşlarımıza ulaştık. Bugün itibariyle Yargıtay’a bildirilmiş 15 bine yakın aylık kayıt üyemiz var ama bu büyük kongremiz en sonraki süreç içerisinde tüm il ve ilçelerimizde tüm organlarımızda üye kayıtlarını serbest bırakıyoruz. İyi insan olmak işinde iyi olmak ve demokrat dünya görüşüne sahip olmak üzere 84 milyon vatan evladının içerisinden bizlerle ve Sayın Ali Babacan ile birlikte yol yürümek isteyen herkesin üye kayıtlarını teşkilatlarımız bu aşamadan sonra gerçekleştirecekler."

VOA: Siyasi partilerde kongre süreçleriyle birlikte değişim yaşanır. Gelecek hafta DEVA kadrolarında nasıl bir değişiklik olacak? "Sayın genel başkanımızın oluşturmuş olduğu bir 90 kişilik kurucu heyet ile yola çıktık. Dolayısıyla bu kurucu heyetin içerisinde 50 tane de genel merkez yönetim kurulu üyesi var ve bu genel merkez yönetim kurulunun içerisinden 21 tane de Başkanlık Divanı üyemiz mevcut. Tabii ki her kongre bir değişimdir, bir yeniliktir. Genel Başkan yakın çalışma ekibi içerisinde görmek istediği, partimize yeni isimlerin katılması noktasında bu kongrede de mutlaka bir kısım değişiklikler icra edilecektir. Ama bu çok büyük bir kapsamlı bir değişiklik öngörmek şu an itibariyle doğru da olmaz. Çünkü biz yeni bir siyasi hareketiz yeni bir kimlik inşa ediyoruz ve Sayın Genel Başkan da 9 ay önce bu arkadaşlarımızın kahir ekseriyetini çok ince ve titiz çalışma sonrasında kendi çalışma ekibini içerisine aldı. Yasal bir zorunluluktan kaynaklı olarak gitmiş olduğumuz bir kongrede de çok büyük bir değişiklik olma ihtimalini öngörmüyorum ama tabii bu noktada son karar verici mutlaka sayın genel başkan ve parti yönetimidir."

“Türkiye’nin bir demokratik hukuk devleti olduğunu bir türlü hazmedemiyorlar” VOA: Kongrenizde hangi sloganları duyacağız, olası seçimler için nasıl mesajlar vereceksiniz? "Şimdi Türkiye’nin en büyük sorunu ülkenin rahatlıkla kendini ifade edememesinden kaynaklanan sorunları. Dolayısıyla ‘Herkes konuşacak Türkiye kazanacak’ diyoruz. ‘Korkma Türkiye’ sloganımız var. Meclis’te ilk defa uzunca bir süredir bütün siyasi partilerin ortaklaşa almış olduğu bir kararla da sanki bizim sloganımızın çatısını inşa eder gibi 2021 yılında İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif'in yılı olarak değerlendirdiler ve ‘Korkma’ ile başlıyor İstiklal Marşı’mızın ilk cümlesi. Bize müracaat eden isimler üzerinden 40 bin kişiye mektup gönderilmek suretiyle kapsamlı bir kanaat belirleme anketi yapıldı. Bu çalışmaya 18 bin kişi dönüş yaptı. Burada Türkiye’nin bir korku iklimi içerisinde olduğu öne çıktı. ve bunun üzerine de Korkma Türkiye diyerek sayın genel başkanımız yola çıktı, ‘Türkiye'nin devası hazır’ dedi.

Siz hastalığınızı kabul etmediğiniz müddetçe reçete yazmak ve tedavi etmek mümkün değil. Mesela Sayın Cumhurbaşkanımız (Erdoğan) ‘faiz sebeptir enflasyon bunun sonucudur’ diyordu ama bugün itibariyle özellikle böyle bir durum olmadığı son 1 ayda görüldü. Keşke bu yollara tevessül etmeden ülkede güven ortamını tesis etmek bakımından hukukun önemini anlamış olsalardı. Şu anda ülkeyi yönetenlerin en büyük sıkıntısı: Türkiye’nin bir demokratik hukuk devleti olduğunu bir türlü hazmedemiyorlar. Yazılı bir anayasamız varsa herkes bu anayasanın emrettiği hususlara uymakla yükümlüdür Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının yargı yürütmeyi ve yasamayı bağlayacağı ana hükümdür. Kimse Anayasa Mahkemesi’nin kararını ben uyumuyorum diye keyfi olarak geri çevirme lüksüne sahip değildir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin vermiş olduğu kararlarda olduğu gibi çünkü biz 2004 yılında AB ile uyum süreci içerisinde uluslararası sözleşmelerin iç hukukumuzun üstünde olduğunu kabul etmişiz ve bunu da parlamentomuzdan geçirmişiz. Dolayısıyla şimdi bizim ‘Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararına uymuyorum. Onlar kim? İç hukukumuza karışamaz’ deme lüksüne sahip değiliz.

Şu anda kısmen Avrupa’dan, yabancı ülkelerden Türkiye’ye para akışı gerçekleşiyor. Ama bunun bir tek sebebi var kısa zamanda faizde yüksek meblağ almak için. Gerçek anlamda yatırım amacıyla Türkiye’ye hiçbir yabancı sermaye girmiyor. Bu faizler sizden bizden, çiftçiden, memurdan ve esnaftan gidiyor. ‘Faizle mücadele edeceğim’ diyerek yola çıkanların bugün milletimize ödettirdikleri faiz oranları ortada. Yaklaşık 2 yılı aşkın süren faiz inadı 140 milyar dolar Türk parası rezervlerini yaktı. ‘Günah Keçisi’ olarak Sayın Berat Albayrak gösteriliyor." DEVA Partisi kongrede hangi mesajları verecek? "Şimdi biz 84 milyonun kardeşçe yaşayabileceği üretim odaklı ve ülkede bolluk ve refah odaklı bir yönetim tarzını sergileyeceğimizi bu kongreden bütün Türkiye’ye ve dünyaya ilan edeceğiz. Kendi yazmış olduğu kurallara bile sadık olmayan bir yönetim anlayışının dışarıda 10 kuruşluk bir itibarı olmaz. Aynen bugün yaşadığımız Türkiye gibi. Dolayısıyla uluslararası sözleşmelere de, kendi Anayasa’mıza da, yasalarımıza da bağlı bir hukuk devletini en büyük güvence olarak milletimizin önüne sunacağız. Bunun dışında da israfı önlemek için her türlü adım atacağımızı ifade edeceğiz. Esnafa, çiftçiye, asgari ücretliye olmayan kaynaklar maalesef bir kısım isimlerce hoyratça para harcanması için var.

Türkiye’de herkesin lal olduğunu görüyoruz. Basın mensuplarına yapılan baskı, ekmekleriyle oynanmış olmasından kaynaklı olarak da Türkiye’de tek sessizlik yaşanıyor. Buna karşı sesimizi yükselteceğiz. Herkesin hakkına hukukuna göz dikmeyen bir yönetim anlayışı ile Türkiye’nin kaynaklarını üç beş tane müteahhite değil 84 milyon vatan evladına eşit bir şekilde paylaştırabilecek ortamı tesis etmek için DEVA Partisi elbette ki bu kongreden çok sıcak mesajlar verecek." TBMM’den DEVA Partisi’ne katılım olacak mı? VOA: TBMM’de tek milletvekiliyle temsil ediliyorsunuz. Mesela Meclis’ten katılım olacak mı partinize? "Meclis’te bir milletvekiliniz var dediniz hakkını teslim etmemiz lazım bir grup kadar işlev görüyor. AK Parti Grubu’nda da belki 15 tane grup kuracak sayıdalar ama yeri geliyor bir tane milletvekili iktidar partisi mensuplarına demokrasi, hukuk ve siyaset dersi verebiliyor. Dolayısıyla biz Sayın Mustafa Yeneroğlu’nda var olan özelliklere sahip olan ve partimizin programını benimseyerek DEVA Partisi’nin oturmuş kimliği ile birlikte yol yürüyebilecek olan arkadaşlar olması halinde önümüzdeki süreç içerisinde değerlendiririz. Ama şu anda kongremize yönelik böyle bir adım atmamız söz konusu değil. DEVA Partisi’ne illerde ise şu anda başvurular en fazla AKP’lilerden geliyor. Sonra Meclis’teki diğer partilere mensup kişilerden."