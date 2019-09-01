HABER

Babadağ, turizm projesiyle doğal stüdyo oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 10:33 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Babadağ ilçesinde, turizm potansiyeli oluşturmak amacıyla 2 yıl önce 100 evin dış cepheleri, orijinaline uygun restore edilip, çeşitli renklere boyandı.

Babadağ, turizm projesiyle doğal stüdyo oldu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Babadağ ilçesinde, turizm potansiyeli oluşturmak amacıyla 2 yıl önce 100 evin dış cepheleri, orijinaline uygun restore edilip, çeşitli renklere boyandı. Rengarenk evler, zamanla fotoğrafçılar için doğal stüdyo haline dönüştü.
Babadağ Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (BASİAD) öncülüğünde Pamukkale Üniversitesi ve Babadağ Belediyesi tarafından 'Turizm Yolunda Babadağ' projesi hayata geçirildi. Projeyle ilçede turizm potansiyeli oluşturmak için 100 evin dış cepheleri, orijinaline uygun restore edilerek, farklı renklere boyandı. İlçenin girişindeki Mehmet Özer Caddesi'nde 100 evin boyanmasıyla cadde, rengarenk oldu. Gökkuşağını andıran cadde, özellikle fotoğrafçıların ilgi odağı haline geldi. Yeni evlenen çiftler, gelinlik ve damatlıkla doğal stüdyoya dönen caddeye gelip, rennkli evlerin önünde fotoğraf çektirmeye başladı.
CADDEDEKİ TÜM EVLER BOYANACAK
Babadağ Belediye Başkanı CHP'li Atlı Atlı, amaçlarının caddedeki tüm evleri boyamak olduğunu belirterek, "İlçemizin girişi olan Mehmet Özer Caddesi'nde tarihi doku var. 2 yıl önce 100 evin boyanması için çalışma yapıldı. Amaç evlerin dış cephelerinin yenilenmesi ve farklı görümüne kavuşmasıydı. Evlerin boyanmasıyla cadde doğal stüdyoya dündü. Ciddi anlamda farklılık yaratıyor. Evlerin farklı renklerle boyanması büyük ilgi çekiyor. Yerli ve yabancı turistler, fotoğraf çektirmek için ilçemize geliyor. Bu çalışmayı biz devam ettirmek istiyoruz. Valilikle yapmak istediğimiz projeyle caddedeki tüm evleri restore ederek boyayacağız. Evlerin balkonlarının başta olmak üzere uygun şekilde restore edip, çiçeklerin sallandırıldığı renkli evler yapmak istiyoruz. Amacımız, ilçemizin ana hattı olan bu caddedeki tüm evleri rengarenk hale getirmek" diye konuştu.
Düğün fotoğrafı çektirmek için ilçeye gelen Burak- Güzide Köksal çifti, renkli evlere hayran kaldıklarını söyledi.
Çiftlerin ve sünnet olan çocukların renkli evleri tercih ettiğini anlatan fotoğrafçı Serkan Ekiz ise "Renkli evlerin önünde fotoğraf çekmek çok keyifli. Pastel renkler, fotoğraflarda da güzel çıkıyor. Yeni evlenen çiftler, burada çekilen fotoğraflara hayran kalıyorlar. O yüzden çekimlerde burayı tercih ediyoruz" dedi.
Caddedeki renkli evlerden birinde oturan Mehmet Cengiz Yılmaz da ilçeye ilginin arttığını belirterek, "Caddemiz çok güzel oldu. Ama çoğu evin işi boş, gençler şehirlere gidiyor. Evlerde sadece yaşlılar kaldı. Caddemiz renklenince gelin ve damatlar buraya gelip, fotoğraf çektiriyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Babadağ, turizm projesiyle doğal stüdyo olduBabadağ, turizm projesiyle doğal stüdyo olduBabadağ, turizm projesiyle doğal stüdyo olduBabadağ, turizm projesiyle doğal stüdyo oldu

Yer: Taksim! Trafikten men edildilerYer: Taksim! Trafikten men edildiler
Uğur öğretmen, hayatını, evinde beslediği 500 kuşa adadıUğur öğretmen, hayatını, evinde beslediği 500 kuşa adadı
Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklamasıBakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

15 kişi gelip suçluyu kaçırmak için polisle çatıştılar

15 kişi gelip suçluyu kaçırmak için polisle çatıştılar

Ve G.Saray, Radamel Falcao'yu açıkladı

Ve G.Saray, Radamel Falcao'yu açıkladı

Son anda kadrodan çıkmıştı! İşte nedeni

Son anda kadrodan çıkmıştı! İşte nedeni

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Resti çektiler! 'Söylenip durmayın! Biz istediğimizi yaparız'

Resti çektiler! 'Söylenip durmayın! Biz istediğimizi yaparız'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çorlu'dan bir acı haber daha!

Çorlu'dan bir acı haber daha!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Adalet Bakanı Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Gümüşhane’de hayvan üreticilerine dolandırıcı şoku! Sırra kadem bastı

Bir ilçeyi dolandırıp, sırra kadem bastı

Gaziantep'te motosikletler çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te motosikletler çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da dehşet! Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Marmara Denizi’nde balıkçılar umduğunu bulamadı

Marmara'da balıkçılar umduğunu bulamadı

Kınada muhtarın silahından çıkan kurşun can aldı!

Muhtarın silahından çıkan kurşun can aldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.