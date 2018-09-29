Babadağ'da hortum oluştu, yamaç paraşütü uçuşları iptal edildi

Sedat ÜNAL/ FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın dünyaca ünlü yamaç paraşütü pistlerine sahip adreslerinden Fethiye ilçesindeki Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nde oluşan hortum, cep telefonuyla görüntülendi. Beklenen tropik fırtına nedeniyle yamaç paraşütüyle atlayışlar, iptal edildi. Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nin 1800 metre pistinde, dün saat 12.00 sıralarında, hava güzelken bir anda halkın 'kum şeytanı' adını verdiği hortum oluştu. O anlar, bölgedeki vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yaklaşık 1 dakika süren hortumun görüntüleri sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük ilgi gördü. Meteorolojinin tropikal fırtına uyarısının ardından Fethiye Kaymakamlığı, bazı önlemler aldı. Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'ndeki uçuşlar, bugün iptal edildi. Hiçbir yamaç paraşütü şirketi Babadağ'a çıkmazken, iptal edilen yaklaşık 700 uçuş gelecek hafta içerisinde gerçekleştirilecek.
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