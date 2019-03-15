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Babadan devraldığı 56 yıllık kokuları özveriyle üretiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 11:08 | Son Güncelleme

Elazığ'da babadan öğrendiği kolonyacılık mesleğini yıllardır devam ettiren inşaat mühendisi Güven Buldaç 56 yıllık maziye sahip kolonyaları, nostaljik kokuları seven müşterileri için özveriyle imal ediyor - Buldaç: - "Tutkuyla bağlandığım baba mesleğini, mühendislik fakültesini başarıyla bitirmeme rağmen tercih ettim"

ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN - Elazığ'da babadan öğrendiği kolonyacılık mesleğini uzun yıllardır tutkuyla sürdüren inşaat mühendisi Güven Buldaç (48), adı, formülü ve kendine has esansları ile 56 yıllık maziye sahip kolonyaları, nostaljik koku seven müşterileri için özveriyle üretiyor.

Babası Yaşar Buldaç'ın 1963 yılında geleneksel yöntemlerle üretimine başladığı Elazığ Geceleri, Harput Sefası, Yaz Yağmuru ve Doğa adını verdiği kokuların üretimini babasından devralan Buldaç, kokusu yıllardır değişmeyen baba yadigarı kolonyaları müşterilerine sunmaya devam ediyor.

Elazığ'ın ilk kolonya imalatçıları arasında yer alan babası Yaşar Buldaç'ın yanında 8 yaşından itibaren çalışmaya başlayan Buldaç, parfüm sektöründeki gelişmeyle unutulmaya yüz tutan kolonyacılık mesleğini, nostalji kokan babadan kalma dükkanda inşaat mühendisi olmasına rağmen tutkuyla sürdürüyor.

Buldaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babası Güven Buldaç'ın 1950'li yıllarda İstanbul'da öğrendiği kolonyacılık mesleğini daha sonra "Ben bu işi memleketimde yapacağım" diyerek, Elazığ'da ilk kolonya imalathanesini kurduğunu belirtti.

Babasının kentte kolonyacılığın yaygınlaşmasına büyük katkı sunduğunu ifade eden Buldaç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Babamın anlattığı kadarıyla o yıllarda henüz kolonyacılık mesleği halk arasında pek bilinmiyor. Babam haliyle kısa sürede kolonyacı Yaşar ismiyle kentte tanınmaya başlıyor ve o yıllara has ürettiği güzel kokularla insanların gönlünde yer ediniyor. Ürettiği kokuların halk tarafından takdir görmesiyle de 1981 yılında Türk Patent Enstitüsünden marka tescilini alarak, tescilli bir kolonya markasıyla mesleğini devam ettiriyor."

- "Kolonya şişelerinin arasında vakit geçiriyordum"

Çocukluk anılarını süsleyen kolonyacılık mesleğini 40 yıldır tutkuyla devam ettirdiğini bildiren Buldaç, çok sevdiği meslekten kopmamak için üniversiteyi memleketinde okuduğunu aktardı.

Buldaç, şöyle devam etti:

"Çoğu zaman derslerimi dahi babamın dükkanında yapıyordum. Akranlarım okuldan sonra sokakta oyun ya da evde oyuncaklarıyla oynarken ben rengarenk kolonya şişelerinin arasında vakit geçiriyordum. Hayatım okulla dükkan arasında mekik dokumakla geçti. Tutkuyla bağlandığım baba mesleğini, mühendislik fakültesini başarıyla bitirmeme rağmen tercih ettim."

Buldaç, parfüm endüstrisindeki gelişmeyle birlikte günümüzde kolonyanın daha çok hediyelik bir eşya, misafirlere ikram ya da temizlik aracı olarak kullanıldığını kaydetti.

Geçmişteki kolonya çeşitliğinin giderek azaldığına dikkati çeken Buldaç, "Kolonya, geçmişten gelen bir gelenekle özellikle bayramlarda ya da normal zamanlarda evlerimize gelen misafirlerimizi ağırlarken olmazsa olmaz bir ikramımız olmuştur. Ne yazık ki kültürümüzde böylesine yeri olan kolonyaya baktığımızda koku çeşitliliğinin günümüzde pek kalmadığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Buldaç, kolonya çeşitlerini Türkiye'nin farklı illerindeki müşterilerine gönderdiğini sözlerine ekledi.

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Baba mesleği Elazığ inşaat mühendisi kolonya kolonyacılık nostaljik koku

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