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Babadan devraldığı muhtarlığı 46 yıldır sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 10:53 | Son Güncelleme

Sivas’ın Mescitli köyünde babasından devraldığı muhtarlığı 46 yıldır sürdüren İbrahim Aslan, girdiği seçimi yeniden kazandı.Sivas’ın Mescitli ilçesinde 1973 yılında girdiği seçimde 20 yıllık muhtar olan babasından devraldığı köy muhtarlığını 10 dönem, 46 yıldır sürdüren İbrahim Aslan (73), yeniden aday olduğu 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde kazanarak yeni dönemde de köylerinin muhtarı seçildi.Aslan, köylerindeki muhtarlık seçiminin kazananı veya kaybedeni olmadığını belirterek, “Bu dönem 11.

Sivas’ın Mescitli köyünde babasından devraldığı muhtarlığı 46 yıldır sürdüren İbrahim Aslan, girdiği seçimi yeniden kazandı.
Sivas’ın Mescitli ilçesinde 1973 yılında girdiği seçimde 20 yıllık muhtar olan babasından devraldığı köy muhtarlığını 10 dönem, 46 yıldır sürdüren İbrahim Aslan (73), yeniden aday olduğu 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde kazanarak yeni dönemde de köylerinin muhtarı seçildi.
Aslan, köylerindeki muhtarlık seçiminin kazananı veya kaybedeni olmadığını belirterek, “Bu dönem 11. dönem rabbim nasip, kısmet ederse. Girdik ve seçimi kazandık. Diğer arkadaşımızda kaybetti diye bir şey yok. Köyümüzde kaybeden kimse yok. Köyümüzde oy verende, vermeyende herkes eşittir. Hiçbir şey değişmez. Ne olursa olur, olanlar seçimin bitmesi ile geride kalır. Seçim bitti mi her şey biter. Hizmet için herkese aynı olmak gerekir” dedi.

Yeni muhtarlara tavsiyeler
Aslan, ilk kez muhtar seçilenlere bazı tavsiyelerde bulunarak, “Yeni muhtarlara söyleyeceklerim şu. Seçilir ya da seçilmez, seçilene saygı duyacak. Seçildi ise herkesi aynı tutacak. Yani bu bana oy verdi, bu bana oy vermedi olmayacak. Hizmet ederken adaletten şaşmayacak” dedi.

51 yıllık muhtar olacak
Yaradan ömür verirse dönem sonunda 51 yıllık muhtar olacağını belirten Aslan, “Seçildim ama Rabbim nasip kısmet ederse 5 yıl daha köye hizmet edeceğim. Bu dönemi de tamamlarsam toplamda 51 yıl olacak. Şu anda 46 yıllık muhtarım. Ben Cumhurbaşkanımın yanına 2 defa gittim. Türkiye’nin idaresi kolay değil. Eskiden atalarımız 7 düvelle savaş yapıyorduk derlerdi, şimdi Türkiye 7 düvelle savaşıyor. Onun için çok akıllı olmak gerekir. Bizimde vatandaş olarak devletimize karşı ne görevlerimiz varsa on yerine getirmemiz gerekir. Rabbim devletimize zeval vermesin. Bu 5 yıllık süreçte kafamda birkaç proje var, Rabbim izin verirse onları gerçekleştireceğim. Yeni seçilen arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Seçilemeyen arkadaşlarımıza da inşallah bir dahaki seçimde nasip olur” şeklinde konuştu.

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