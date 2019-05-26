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Babadan, eski eşine 'kızına şiddet' suçlaması

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2019 12:01 | Son Güncelleme

KONYA'da Murat Köse (35), boşandığı G.Y.'nin (26) velayeti altında olan kızı E.K.'ye (9) şiddet uyguladığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da Murat Köse (35), boşandığı G.Y.'nin (26) velayeti altında olan kızı E.K.'ye (9) şiddet uyguladığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Köse, eski eşinin 3 yıl önce de kızına şiddet uyguladığını, açılan dava sonucu berat ettiğini söyledi.

Geçen yıl kurulan Mağdur Çocuklar ve Baba Hakları Derneği'nin başkanlığını yürüten Murat Köse, 2010 yılında G.Y. ile evlendi. Çift 5 yıl sonra ayrı yaşamaya başladı, 2017 yılında da boşandı. Çiftin kızları E.K.'nin velayeti de anneye verildi.

Murat Köse, hem evlilikleri döneminde hem de boşanma aşamasında terbiye adı altında eşinin kızına şiddet uyguladığını öne sürdü. Murat Köse, "Annesi olarak bunu yapmasını çok garipsiyordum. Gerçek bir anne bunu yapamaz. Boşanma aşamasında geçici velayet verildikten sonra çocuğum 4 kez şiddete maruz kaldı. Benim ayda iki kez çocuğumu görme hakkım var. İcra yoluyla gösteriliyor. Velayet sürekli kötüye kullanılıyor. Çocuğumu aldığım zaman bacağında ve çeşitle yerlerinde morluklar gördüm ve savcılığa suç duyurusunda bulunmuştum. Soruşturma tamamlandı, dava açıldı. Davada çocuğun 'Annem beni dövüyor demesine rağmen' boşandığım eşim hakkında beraat kararı verildi. Ben tabi ki bunu kabul edemedim. Darp raporları mevcut olması, çocuğun mahkemede beyanı olmasına karşın anne beraat aldı. Ben bir üst mahkemeye itiraz ettim; ancak o da aynı şekilde beraatı onadı" diye konuştu.

ÇOCUĞUNUN YENİDEN ŞİDDETE MARUZ KALDIĞI İDDİASI

Kızının 1 ay önce kendisine geldiğinde vücudunda yine morluklara rastladığını öne süren Köse, darp raporu alıp eski eşi hakkında yeniden şikayetçi olduğunu belirtti. Köse, ''Ben o dönemde kızımın, anne şefkatine ihtiyacı var diye, velayet davası açmadım. Ama şiddetler devam ediyormuş. 1 ay önce çocuğum geldi, yine aynı morluklar vardı. Vücudunun çeşitli yerlerinde ve bacağında yoğun haldeydi. 2016 yılında açtığımız davada da karşı taraf, çocuğumun bisikletten düştüğünü iddia etmişti, bu kez de bisikletten düştü diyorlar. Bisikletten düşen bir çocuğun morluklarına benzemiyor bunlar. Ben hemen darp raporlarını aldım, savcılığa suç duyurusunda bulundum. Şu anda dava açıldı. Artık ben çocuğumun hakkını istiyorum'' dedi.

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