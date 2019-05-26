Babadan, eski eşine 'kızına şiddet' suçlaması

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da Murat Köse (35), boşandığı G.Y.'nin (26) velayeti altında olan kızı E.K.'ye (9) şiddet uyguladığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Köse, eski eşinin 3 yıl önce de kızına şiddet uyguladığını, açılan dava sonucu berat ettiğini söyledi.

Geçen yıl kurulan Mağdur Çocuklar ve Baba Hakları Derneği'nin başkanlığını yürüten Murat Köse, 2010 yılında G.Y. ile evlendi. Çift 5 yıl sonra ayrı yaşamaya başladı, 2017 yılında da boşandı. Çiftin kızları E.K.'nin velayeti de anneye verildi.

Murat Köse, hem evlilikleri döneminde hem de boşanma aşamasında terbiye adı altında eşinin kızına şiddet uyguladığını öne sürdü. Murat Köse, "Annesi olarak bunu yapmasını çok garipsiyordum. Gerçek bir anne bunu yapamaz. Boşanma aşamasında geçici velayet verildikten sonra çocuğum 4 kez şiddete maruz kaldı. Benim ayda iki kez çocuğumu görme hakkım var. İcra yoluyla gösteriliyor. Velayet sürekli kötüye kullanılıyor. Çocuğumu aldığım zaman bacağında ve çeşitle yerlerinde morluklar gördüm ve savcılığa suç duyurusunda bulunmuştum. Soruşturma tamamlandı, dava açıldı. Davada çocuğun 'Annem beni dövüyor demesine rağmen' boşandığım eşim hakkında beraat kararı verildi. Ben tabi ki bunu kabul edemedim. Darp raporları mevcut olması, çocuğun mahkemede beyanı olmasına karşın anne beraat aldı. Ben bir üst mahkemeye itiraz ettim; ancak o da aynı şekilde beraatı onadı" diye konuştu.