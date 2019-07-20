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Babadan kaza yapan oğluna ilginç sitem

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 18:44 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, iki aracın karıştığı ve maddi hasarla atlatılan trafik kazasının ardından sürücülerden birinin babası oğlunu alkışlayarak yanına geldi.Alınan bilgiye göre; kaza Anadolu Üniversitesi önü Akademi Kavşağında yaşandı.

Eskişehir’de, iki aracın karıştığı ve maddi hasarla atlatılan trafik kazasının ardından sürücülerden birinin babası oğlunu alkışlayarak yanına geldi.
Alınan bilgiye göre; kaza Anadolu Üniversitesi önü Akademi Kavşağında yaşandı. Coşkun T. idaresindeki 26 B 0421 plakalı hafif ticari araca, Yılmaz Büyükerşen Caddesi üzerinden Akademi Kavşağına gireceği esnada Erkan D. idaresindeki 1 WMM-645 Belçika plakalı otomobil iddialara göre hızlı bir şekilde arkadan çarptı. Meydana gelen maddi hasarlı kazada araçlar yol kenarına savrulurken, olayda yaralanan olmadı.
’Kaza yerine gelen baba oğlunu alkışladı’
Yaşanan kazanın ardından bir süre sonra olay yerine gelen ve otomobil sürücüsünün babası olduğu öğrenilen kişi, kaza yerine alkış tutarak geldi. Kazanın şokuyla refüj kenarında oturan gencin yanına giden babadan ’Aferin size’ yorumu geldi. Üzüntüden kafasını kaldıramayan genç ise, tepkisiz kalırken baba tekrar konuşarak ’Haksızsınız’ dedi.
Öte yandan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Kaza Bilir Kişi ekibi olayla ilgili tutanakları tuttuktan sonra sürücüler yollarına devam etti.

Babadan kaza yapan oğluna ilginç sitem

Babadan kaza yapan oğluna ilginç sitem

Babadan kaza yapan oğluna ilginç sitem

Babadan kaza yapan oğluna ilginç sitem

Babadan kaza yapan oğluna ilginç sitem

Babadan kaza yapan oğluna ilginç sitem

Babadan kaza yapan oğluna ilginç sitem

Babadan kaza yapan oğluna ilginç sitem

Babadan kaza yapan oğluna ilginç sitem

Babadan kaza yapan oğluna ilginç sitem

Babadan kaza yapan oğluna ilginç sitem

Babadan kaza yapan oğluna ilginç sitem

Babadan kaza yapan oğluna ilginç sitem

Babadan kaza yapan oğluna ilginç sitem

Babadan kaza yapan oğluna ilginç sitem

Babadan kaza yapan oğluna ilginç sitem

Babadan kaza yapan oğluna ilginç sitem

Babadan kaza yapan oğluna ilginç sitem

Babadan kaza yapan oğluna ilginç sitem
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