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Babadan oğluna en anlamlı hediye

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 12:21 | Son Güncelleme

İzmir'de, yaklaşık 4 yıldır diyaliz tedavisi gören 33 yaşındaki Özgür Şahin, babasından aldığı böbrekle sağlığına kavuştu - Baba Mustafa Şahin: - "Dokularımızın uygun olduğunu öğrendiğimde 'hemen benden alın oğluma nakledin' dedim. Nasıl olsa bende bir böbrek daha vardı. Ben bir eksiklik hissetmem ama oğlum benim verdiğim böbrekle rahatladı" - Özgür Şahin: - "Babalar Günü'nde ona hediye vermem gerekirken o bana büyük bir hediye verdi. Artık babamla birbirimize daha çok bağlandık"

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmirli Mustafa Şahin, böbreğini bağışladığı diyaliz tedavisi gören 33 yaşındaki oğlunu yaşama bağladı.

Karabağlar ilçesinde şoförlük yapan bir çocuk babası Özgür Şahin'e 4 yıl önce Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

O tarihten sonra diyaliz tedavisi gören Şahin, nakil olmak için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Hastanede 3 aya yakın bir süre kadavradan organ bekleyen Şahin'i o zorlu günlerinde 58 yaşındaki babası Mustafa Şahin yalnız bırakmadı. Bu süreçte baba Şahin, oğluna böbreğini vermeye karar verdi. Tetkiklerde dokuların uygun çıkması üzerine ameliyat kararı alındı.

Önceki hafta babadan kapalı yöntemle alınan böbrek, 6 saat süren başarılı bir ameliyatla oğluna açık yöntemle nakledildi.

Fedakar baba nakilden iki gün sonra oğluna yaptığı ziyarette duygusal anlar yaşadı.

- "Nasıl olsa bende bir böbrek daha var"

Baba Mustafa Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlu yeniden sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Çok farklı bir Babalar Günü yaşadıklarını belirten Şahin, "Dokularımızın uygun olduğunu öğrendiğimde 'hemen benden alın oğluma nakledin' dedim. Nasıl olsa bende bir böbrek daha var. Ben bir eksiklik hissetmem ama oğlum benim verdiğim böbrekle rahatladı. Ameliyattan çıkıp kendime gelince ilk oğlumu aradım. Onun sesini duyunca mutlu oldum." diye konuştu.

- "Benim ona hediye vermem gerekirdi"

Özgür Şahin de hastalık sürecinde babasının yanından ayrılmadığını dile getirdi.

Hayatına babasının sayesinde devam ettiğini anlatan Şahin, "Babam hiç tereddüt etmeden böbreğini verdi. Babalar Günü'nde ona hediye vermem gerekirken o bana büyük bir hediye verdi. Artık babamla birbirimize daha çok bağlandık. Babam vücudundaki bir organını bana armağan etti." ifadelerini kullandı.

Hastanenin organ nakil sorumlusu Opr. Dr. Ahmet Er ise babanın oğlu için yaptığı fedakarlığın kendilerini de etkilediğini vurguladı.

Canlıdan kapalı yöntemle yapılan böbrek naklinin özellikle verici için büyük kolaylık sağladığına işaret eden Er, "Bu yöntemde alıcı için işlemler aynı ama vericinin vücudundaki iç kaslar kesilmiyor, ağrı oluşmuyor ve büyük ameliyat yöntemi kullanılmıyor." dedi.

Hastane başhekimi Prof. Dr. Ali Gürbüz ise kalp, böbrek ve kornea nakilleriyle hastalara şifa olduklarını kaydetti.

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