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Babadan oğula muhtarlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 09:37 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde, Halil Peynici, 1941'de dedesinin, 1956'da da babasının gerçekleştirdiği muhtarlık görevini 33 yıldır sürdürüyor.

Babadan oğula muhtarlık

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde, Halil Peynici, 1941'de dedesinin, 1956'da da babasının gerçekleştirdiği muhtarlık görevini 33 yıldır sürdürüyor. Göreve ilk geldiği 1986 yılında, 'Türkiye'nin en genç muhtarı' unvanını alan Halil Peynici, 31 Mart yerel seçiminde tekrar seçilerek, güven tazeledi. Muhtarlık görevi ise 78'inci yılda yine Peynirci ailesinde kalmış oldu.
İnegöl'ün Yenice Mahallesi'nde muhtarlık, 1941 yılından beri babadan oğula geçiyor. Peynirci ailesinden İlk olarak Hüseyin Peynirci, 1941 yılındaki Mahalli İdareler Seçimleri'nde adaylığını koyup, muhtar seçildi. Bu görevi 15 yıl yürüten Hüseyin Peynirci'nin ölümünün ardından 1956'da oğlu Süleyman Peynirci, adaylığını koyduğu seçimde göreve geldi. Yenice Mahallesi'nde 30 yıl muhtarlık yapan Süleyman Peynirci'nin de yaşamını yitirmesiyle oğlu Halil Peynirci, 1986'da seçildi. Oğul Peynirci, 26 yaşındayken, göreve ilk geldiğinde, 'Türkiye'nin en genç muhtarı' unvanını aldı. Muhtar Halil Peynirci, aday olduğu 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde tekrar seçilerek, güven tazeledi. Böylece muhtarlık görevi, 78'inci yılda yine Peynirci ailesinde kalmış oldu.
'DEDE- BABA MESLEĞİNİ ÖMRÜM YETTİĞİNCE SÜRDÜRMEK İSTİYORUM'
Yenice Mahallesi'nin muhtarı Halil Peynirci, ailece bu kadar uzun süre görevde kalmalarının, halkla kurdukları iyi iletişimden kaynaklandığını söyledi. İşini gururla yaptığını belirten Peynirci, "Dedem vefat edince babam, muhtarlık yapmaya başladı. Babamın 1986 yılına kadar yapmış olduğu muhtarlığı daha sonra ben devraldım. 30 yıl babamın yapmış olduğu görevi, ben de 33 yıldır yapıyorum. 26 yaşında muhtarlığa başladığımda Türkiye'nin en genç mahalle muhtarıydım. Yerel seçimlerde yeniden adaydım. Dede ve baba mesleğini ömrümün yettiği kadar devam ettirmeyi düşünüyorum. 1941 yılından beri muhtarlık işlemlerini peynirci dükkanımızda hallediyoruz. Mahalle halkına günün 18 saati muhtarlık hizmeti veriyoruz. İnsanlar artık burayı peynirci dükkanından çok muhtarlık binası biliyor” diye konuştu.
Muhtarlık işlemlerinden alınan ücretlerin İnegöl Zihinsel Engelliler Derneği'ne gönderildiğini de dile getiren Halil Peynirci, "Bu ücretler, derneğimize, tekerlekli sandalye olarak geri dönüyor. Bu sayede engelli kardeşlerimizi sevindiriyoruz. Ayrıca mahalle halkımızın da bu hayırda bir tuzu oluyor" dedi.

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Babadan oğula muhtarlıkBabadan oğula muhtarlıkBabadan oğula muhtarlık

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