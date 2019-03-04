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Babaeski'de gerginliğe neden olan pazarcı cinayetinin şüphelisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 16:57 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ'nin Asilbey köyü yakınlarında önceki akşam yol ortasında öldürülmüş olarak bulunan pazarcı Okan Algur'ün (29) cinayet şüphelisi Önder M., polis tarafından yakalandı.

Babaeski'de gerginliğe neden olan pazarcı cinayetinin şüphelisi yakalandı

Metin KARAKUŞ/BABAESKİ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ'nin Asilbey köyü yakınlarında önceki akşam yol ortasında öldürülmüş olarak bulunan pazarcı Okan Algur'ün (29) cinayet şüphelisi Önder M., polis tarafından yakalandı. Şüphelinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi. Genç pazarcının yaşadığı Babaeski'de gerginliğe neden olan olayın ardından, Algur gözyaşları arasında toprağa verildi.
Babaeski ilçesinde pazarcılık yapan evli ve 2 çocuk babası Okan Algur, önceki gün yanında yevmiyeli olarak çalıştığı Önder M. ile birlikte Kırklareli'ne pazara gitti. Akşam evine dönmeyen Algur'u ailesi her yerde aradı, ancak bulamadı. Ailesi Okan Algur'a ulaşmaya çalışırken, saat 01.00 sıralarında, Kırklareli'nin Asilbeyli köyü yakınlarında yol ortasında ceset gören köylüler, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri yaptıkları incelemede cesedin Algur'a ait olduğunu belirledi. İlk incelemede, Okan Algur'un darbedilerek tabanca ile vurulduğu belirlendi.
İLÇEDE GERGİNLİK YAŞANDI
Öldürülen Okan Algur'un birlikte pazara gittiği Önder M.'den de haber alınamaması üzerine, Gazi Kemal Mahallesi'nde yaşayan Algur'un yakınlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 200 kişi, dün akşam saatlerinde önce İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne ardından da şüphelinin evine yürüyüş düzenledi. Önder M.'nin evinin önünde önlem alan polis ekipleri, öfkeli kalabalığın binaya yaklaşmasına izin vermedi. Babaeski İlçe Emniyet Müdür Vekili Celalettin Oğlakçı, kalabalığı yatıştırıp, evin önünden uzaklaştırdı.
ŞÜHPELİ YAKALANDI
Cinayetle ilgili soruşturmayı sürdüren polis, şüpheli Önder M.'yi, Babaeski'nin sanayi bölgesindeki akaryakıt istasyonu yakınlarında bu sabaha karşı yakaladı. Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.
HAMİLE EŞİ İÇİN AMBULANS BEKLETİLDİ
Okan Algur'un cenazesi ise İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ilçeye getirildi. Algur için Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Babaeski Kaymakamı Hakan Özarslan, Belediye Başkanı Abdullah Hacı ile öldürülen Algur'un ailesi, yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. Okan Algur'un hamile olan eşi Burcu Algur için de cenaze boyunca ambulans hazır bekletildi. Okan Algur, cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Babaeski'de gerginliğe neden olan pazarcı cinayetinin şüphelisi yakalandıBabaeski'de gerginliğe neden olan pazarcı cinayetinin şüphelisi yakalandıBabaeski'de gerginliğe neden olan pazarcı cinayetinin şüphelisi yakalandıBabaeski'de gerginliğe neden olan pazarcı cinayetinin şüphelisi yakalandı

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