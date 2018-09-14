Babaevini ateşe verip itfaiye ekiplerine silah doğrulttu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde hayatta olmayan babasına ait evi ateşe verip tüfekle itfaiye ekiplerini binaya yaklaştırmayan kişi gözaltına alındı.
Yeşildağ Mahallesi'nde kardeşleriyle tartıştığı öne sürülen, psikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen S.O. (53), ikametgahının bitişiğindeki iki katlı babaevini ateşe verdi.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, zanlının oturduğu evin çatısına sıçradı.
Elindeki av tüfeğini eve yaklaşmak isteyenlere doğrultarak mani olan S.O, olay yerine gelen itfaiye ekiplerini de yaklaştırmadı. Jandarma ekipleri, ikna edilemeyen şüpheliyi kırdıkları camdan eve girerek gözaltına aldı.
Beyşehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin elindeki bağlama dikkati çekti.
Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını uzun çabalar sonucu söndürdü.
Babaevinin yandığını görerek gözyaşı döken Şemay O, kardeşi S.O'ya tepki gösterdi.
İzmir'den babaevine geldiğini anlatan S.O'nun ablası Senar O. da yangının bahçede oldukları sırada çıktığını belirterek, olaydan önce kardeşinin kendilerine av tüfeğiyle ateş ettiğini öne sürdü.
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