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"Babafingo Festivali" başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 16:39 | Son Güncelleme

Hıdırellez'de Tunca Nehri'nden çıkacağına inanılan Romanlar'ın hayali kahramanı Babafingo ismiyle düzenlenen festivalde çoğunluğu Roman müzisyenler sahne alacak

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Kakava-Hıdrellez Şenlikleri kapsamında düzenlenecek Babafingo Festivali'ne vatandaşlar Roman ezgileriyle davet edildi.

Davul - zurna eşliğinde Atatürk Meydanı'na gelen çiçekli basma kumaşlardan renkli kıyafetli, kulaklarında çiçek asılı dansçıların danslarına vatandaşlar da eşlik etti.

Buradan dans ederek Saraçlar Caddesi'ne geçen dansçılar vatandaşları Meriç Nehri kıyısındaki kır bahçesinde yapılacak festivale davet etti.

Festivali düzenleyen organizasyon şirketi yetkilisi Günay Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalde katılımcıları Balkan ve Roman ezgileriyle eğlendireceklerini anlattı.

Keskin, "Festivaller şehri Edirne'de yeni ve eğlenceli bir festival gerçekleştireceğiz. Bu festivalde Balkan ve Roman kültürünün tüm öğelerini göreceğiz. Kakava ateşini yakacağız. 2 gün boyunca Meriç Nehri kıyısında güzel bir Balkan ve Roman festivali olacak. Kakava-Hıdrellez coşkusunu yaşamak isteyen tüm vatandaşlarımızı festivale davet ediyorum." diye konuştu.

Babafingo figürünün Romanlar için kutsal olduğunu dile getiren Keskin, "Babafingo Romanların hayali bir karakteri. Her Hıdırellez sabahı nehir kıyısından çıkacağına inanılır. Biz de buradan hareketle eni iyi Roman müziğini bu festivalde sergileyeceğiz." dedi.

Festivalde Balkan müziği denince akla ilk gelenlerden Suzan Kardeş'in yanı sıra Balık Ayhan, Gencer Savaş, Tekirdağ Kızanları, Deli Selim Band, Dzambo Agusevi Orchestra, Kobra Murat, Taner Yarımdünya ve Murat Omurtağ gibi Roman müzisyen ve gruplar sahne alacak.

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Babafingo Festivali davet Edirne Günay Keskin roman dansları

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