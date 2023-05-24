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Babala TV'de Oğuzhan Uğur'un konuğu olan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Togg açıklaması! 'Çıkıp televizyonlarda anlatmadım'

24.05.2023 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğuzhan Uğur'un sunduğu Babala TV'de yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon programının, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuk olduğu bölümü yayınlandı. Merak edilen sorulara yanıt veren Kemal Kılıçdaroğlu, Togg ile ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı. Kendisinden Togg konusunda destek istendiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Çıkıp televizyonlarda anlatmadım" dedi. İşte detaylar...

Babala TV'de Oğuzhan Uğur'un konuğu olan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Togg açıklaması! 'Çıkıp televizyonlarda anlatmadım'

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuk olduğu ve merakla beklenen Babala TV'de Oğuzhan Uğur’un moderatörlüğünü üstlendiği "Mevzular Açık Mikrofon" programının 15. bölümü yayınlandı.

İLK 15 DAKİKADA 400 BİN KİŞİ İZLEDİ

14 Mayıs’tan önceki program teklifini 'provokasyonlarla ilgili çekinceleri' nedeniyle reddeden Kılıçdaroğlu, ikinci tur öncesinde Oğuzhan Uğur’un sosyal medya hesabından yaptığı daveti kabul etmişti. Kılıçdaroğlu’nun katıldığı programın çekimleri yedi saat sürdü. Saat 21.30 itibarıyla yayınlanan program, ilk 15 dakikada 400 bin izlenme sayısına ulaştı.

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Programda gelen sorulara yanıt veren Kılıçdaroğlu, Togg ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu, Togg ile ilgili gelen soruya şu yanıtı verdi:

'ÇIKIP TELEVİZYONLARDA ANLATMADIM'

"Togg henüz daha başlangıçtayken Togg'un genel müdürü çok nitelikli birisi. Almanya'da bu konuda yetkili olarak çalışan ve güven veren birisi. Geldi bana. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı ile geldiler. Bana Togg'u anlattılar. Hangi yatırımları yapacaklarını anlattılar. Benden destek istedi. 'Tabii' dedim. 'Siz yaparsanız bundan son derece memnun oluruz.' Ama bunu çıkıp televizyonlarda anlatmadım. Çünkü anlatacak bir şey yok.

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'TOGG İLE İLGİLİ NEGATİF BİR CÜMLE KULLANMADIM'

Geldiler, yatırım yapmak istiyorlar. Ben de yatırım yapacakları takdirde son derece mutlu olacağımı söyledim. Hiçbir zaman, hayatımın hiçbir döneminde de 'vay efendim niye Togg yapıldı' diye bir cümle kullanmadım. Tam tersine, kim yaptıysa ona şükran borçluyum. Teknoloji açısından yüzde 100 yerli değil. Zaten yüzde 100 yerli olan bir şey dünyada yok. Neden? Çünkü siz bir yatırım yapıyorsanız, yaptığınız yatırımın belli parçalarını en kaliteli ve en ucuz hangi ülkede üretiyorsanız orada üretirsiniz. Togg bizim açımızdan son derece önemli. Togg ile ilgili negatif bir cümle kullanmadım."

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