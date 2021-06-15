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Babalar Günü bu hafta mı kutlanacak? Babalar Günü bu pazar mı?

15.06.2021 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılın önemli günlerinden biri olan "Babalar Günü" yaklaşıyor. Babalar Günü'ne sayılı günler kaldı. Peki Babalar Günü bu hafta mı kutlanacak? Babalar Günü bu pazar mı? İşte ayrıntılar...

Babalar Günü bu hafta mı kutlanacak? Babalar Günü bu pazar mı?

Babalar Günü'nün ne zaman olduğu merak ediliyor. Kullanıcılar, "Babalar Günü bu hafta mı kutlanacak?" , "Babalar Günü bu pazar mı?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Babalar Günü'nün ilk kez kutlandığı yer Washington'un Spokane şehri olmuştur. Babalar Günü, birçok ülkede aynı gün kutlanıyor.

BABALAR GÜNÜ BU HAFTA MI KUTLANACAK? BABALAR GÜNÜ BU PAZAR MI?

Babalar Günü birçok ülkede aynı anda kutlanıyor. Bu özel gün, haziran ayının üçüncü pazar gününe denk geliyor. Babalar günü 20 Haziran Pazar günü kutlanacaktır.

Babalar Günü bu hafta mı kutlanacak? Babalar Günü bu pazar mı?

BABALAR GÜNÜ TARİHİ

Sonora Smart Dodd, Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızıdır. Dodd, Anneler Günü'nün olduğu, kutlandığı gibi Babalar Günü'nün de olmasını ve kutlanmasını istemiştir. Dodd'un babası, anneleri yokken 6 çocuğu yalnız başına bakmış ve büyütmüştür. Dodd, babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çok uğraşmıştır. Ancak çalışmalar yetişmemiş ve haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

İlk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde Babalar Günü kutlanmıştır. 1924'te Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge, Babalar Günü kutlamalarına destek vermiştir. Ancak Babalar Günü'nün resmiyete dökülmesi için herhangi bir adım atmamıştır. 1966 yılına gelindiğinde o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her sene haziran ayının üçüncü pazar gününün Babalar Günü olmasına karar vermiş ve bu konu hakkında resmi bir yazı yayımlamıştır. 1972'de başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar günü resmileşmiş ve yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

Katolikler Babalar Günü olarak farklı bir tarihte kutlama yapar. Katolikler bu uygulamayı dini açıdan değerlendirir. Onlar, Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına hediye eder. Kimi ülkelerde ise söz konusu kutlamaların dini özelliklerin dışına çıktığı görülmektedir.


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