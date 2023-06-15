HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. BABALAR GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ: Babalar Günü'nde ne alınır? İşte kahraman babalara özel hediye fikirleri...

BABALAR GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ: Babalar Günü'nde ne alınır? İşte kahraman babalara özel hediye fikirleri...

15.06.2023 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Babalar Günü haziran ayının 3. Pazar günü kutlanacak. 2023 yılında 18 Haziran 2023 tarihine denk gelen bu özel gün öncesi babasını mutlu etmek isteyen kişiler hediye alternatiflerini incelemeye başladı. Peki, Babalar Günü'nde ne alınır? İşte, Babalar Günü hediye fikirleri...

BABALAR GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ: Babalar Günü'nde ne alınır? İşte kahraman babalara özel hediye fikirleri...

Babalar Günü ile ilgili arama motorlarında yapılan araştırmalar Haziran ayının üçüncü haftasının gelmesi ile birlikte hız kazandı. Babalarına hediye almak isteyenler, bu önemli gün için hediye önerilerini inceliyorlar. İşte, Babalar Günü hediye fikirleri...

Babalar Günü

BABALAR GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ

Babalar Günü'nde babasını mutlu etmek isteyen kişiler için hediye seçenekleri oldukça çok. Bilhassa giyim ve aksesuara önem veren babalar için, kravat, gömlek, kemer, saat ya da kol düğmesi güzel ve etkili bir tercih olacaktır.

Öte yandan parfüm de en çok tercih edilen hediyelerden biri.

Bunun dışında oyun oynamayı seven babalara oyun konsolu hediye edilebilir.

Babalar Günü

BABALAR GÜNÜ 2022 NE ZAMAN?

Babalar Günü her sene haziran ayının 3. Pazar günü kutlanmaktadır. Buna göre; Babalar Günü 2023 yılında 18 Haziran 2023 Pazar günü kutlanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç olay! Ağabeyini katletti, nedeni...Korkunç olay! Ağabeyini katletti, nedeni...
Kirada yüzde 25 zam sınırı, emekli aylıkları, asgari ücret... Hepsi bugün masada!Kirada yüzde 25 zam sınırı, emekli aylıkları, asgari ücret... Hepsi bugün masada!
Kiracı sorunu evin fiyatını da düşürdü! ‘Türkiye’de böylesi ilk kez oluyor, devran tersine döndü’ Kiracı sorunu evin fiyatını da düşürdü! ‘Türkiye’de böylesi ilk kez oluyor, devran tersine döndü’
Anahtar Kelimeler:
Babalar Günü hediyesi babalar günü hediyeleri

En Çok Okunan Haberler

Milletvekili olan eski bakanların Meclis'teki yeni görevleri belli oldu

Milletvekili olan eski bakanların Meclis'teki yeni görevleri belli oldu

SON DAKİKA: Erdoğan'dan asgari ücret için heyecanlandıran sözler

SON DAKİKA: Erdoğan'dan asgari ücret için heyecanlandıran sözler

Müge Anlı: "Cinsel gücü artırıyormuş..."

Müge Anlı: "Cinsel gücü artırıyormuş..."

8 saat süren Kabine toplantısı sonrası Erdoğan kararları açıkladı!

8 saat süren Kabine toplantısı sonrası Erdoğan kararları açıkladı!

Suriyeli olduğunu söyleyerek yaptığı konuşma infial yaratmıştı! Gerçek çok başka çıktı…

Suriyeli olduğunu söyleyerek yaptığı konuşma infial yaratmıştı! Gerçek çok başka çıktı…

Dünyada sadece 6 tane var, biri de Ronaldo'da! İstanbul'da ele geçirildi, değeri...

Dünyada sadece 6 tane var, biri de Ronaldo'da! İstanbul'da ele geçirildi, değeri...

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Aşk üçgeni ölümle bitti! Aldatan sevgilisini affetmedi

Aşk üçgeni ölümle bitti! Aldatan sevgilisini affetmedi

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Yüzünü çeviriyor”

Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Yüzünü çeviriyor”

2 aylık bebeklerini kasanın içine koyup böyle gezdirdi

2 aylık bebeklerini kasanın içine koyup böyle gezdirdi

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.