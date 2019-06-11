Babalar Günü için hediyeler ve akıllı alışveriş fırsatı Boyner'de

İSTANBUL (AA) - Boyner, Babalar Günü için tüketicilerin yüzünü güldüren, akıllı alışveriş fırsatı sunan kampanyalar yapıyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü için geri sayım başladı.

Babasını ya da babası gibi sevdiklerini güzel bir hediye ile sevindirmek isteyenler büyük indirimlerden, hediye çeklerinden ve Hopi uygulaması ile Paracık kazanma fırsatından yararlanabiliyor.

Boyner, bu anlamlı günde babasına ya da babası gibi sevdiklerine, sevgilerini özel bir hediye ile ifade etmek isteyenler için binlerce hediye seçeneğini mağazalarında ve boyner.com.tr’de bir araya getiriyor.

Babalar Günü’nün kutlanacağı 16 Haziran’a kadar sürecek genel kampanyada, 300 TL ve üzeri kozmetik dışı ilkbahar&yaz sezonu alışverişinde yüzde 50’ye varan indirimlere ek olarak 100 TL değerinde hediye çeki sunuluyor.

- Kozmetikte anında 75 TL indirim ve 75 Paracık

Boyner’de Babalar Günü kapsamındaki bir diğer kampanya ise kozmetik kategorisi özelinde uygulanıyor. Hopi uygulaması okutularak yapılan 300 TL ve üzerinde kozmetik alışverişine anında 75 TL indirim ve 75 TL değerinde Paracık hediye ediliyor.