HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. BABALAR GÜNÜ MESAJLARI RESİMLİ 2022! Babalar Günü kutlama mesajları ve en özel, duygusal, kutlama sözleri

BABALAR GÜNÜ MESAJLARI RESİMLİ 2022! Babalar Günü kutlama mesajları ve en özel, duygusal, kutlama sözleri

15.06.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Babalar Günü mesajları, en özel, duygusal ve resimli seçenekleri ile anlık mesajlaşma uygulamalarından veya Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya platformlarından gönderilebiliyor. Çok sayıda ülkede haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan bu özel gün için hazırlıklar sürüyor. Biz de babalar Günü kutlama mesajları ve en özel, duygusal, kutlama sözlerini sizler için hazırladık. İşte resimli Babalar Günü mesajları 2022...

BABALAR GÜNÜ MESAJLARI RESİMLİ 2022! Babalar Günü kutlama mesajları ve en özel, duygusal, kutlama sözleri

Babalar Günü mesajları, 19 Haziran Pazar gününe sayılı günler kala vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sevgisini en iyi şekilde ifade etmek isteyen kişiler babalar Günü kutlama mesajları ve en özel, duygusal, kutlama sözlerini araştırıyor. Biz de WhatsApp'tan gönderebileceğiniz ya da babanızı etiketleyerek Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya platformlarında paylaşabileceğiniz en güzel Babalar Günü mesajlarını sizler için hazırladık. İşte resimli Babalar Günü mesajları 2022...

BABALAR GÜNÜ MESAJLARI 2022

Büyürken seni daha iyi anladım. Her yaptığın için teşekkürler. Kucak dolusu sevgiler, babalar günün kutlu olsun.

Babalar Günü

Evimizin güneşi bir tanesi olan canım babama kucak dolusu sevgi ve saygılarımla… Babacığım bir günümde değil her günümdesin. Babalar günün kutlu olsun.

Babalar Günü

Dua vakti geldiğinde, ellerini Mevla'ya açtığında, bizleri de unutmaman dileği ile babalar gününü kutluyor, ellerinden öpüyorum canım babam.

Babalar Günü

Sen benim babamsın hayat kaynağım hayatımda inan tek dayanağım yokluğun içimi, inan yakmakta bıraksalar beni ağlayacağım. Seni çok seviyorum, uzaklardan babalar gününü kutluyorum.

Babalar Günü

Baba, sen benim kahramanımsın, çünkü bütün hayatım boyunca orada benim için bekliyordun. Sen benim en iyi arkadaşım ve sırdaşımsın. İyi ve kötü zamanlarda ne söyleyeceğini bilir, her gün öğrettiklerinle beni hala şaşırtırsın. Sadece benim için değil, tüm ailemiz için kahramansın. Seni tüm kalbimle seviyorum. Babalar Günün kutlu olsun!

Babalar Günü

Bütün felsefelere, bilimlere, mantığa, akıl yürütmelere karşı bana mümkün olan her şeyi yapabileceğimi ve imkansız bir şey olmadığını öğrettin. İmkansızları imkanlı hale getirmeyi senden öğrendim. İnsanlar hiç umut kalmadığını düşündüğünde, imkansız kelimesini düşünmedim bile… Bana öğrettiğin her şey için minnettarım. Babalar Günün kutlu olsun!

Babalar Günü

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2022?

Babalar Günü her sene haziran ayının . pazar günü kutlanmaktadır. Buna göre; Babalar Günü 2022 yılında 19 Haziran'da kutlanacak.

Babalar Günü

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Sonora Smart Dodd, bir ABD İç Savaş gazisinin kızıydı. Dodd, babaların da Anneler Günü gibi özel bir günleri olması gerektiğini düşündü. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda 6 çocuğunu yalnız büyüttü.

Babalar Günü

Bu durum sebebiyle Sonora Smart Dodd, babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara girişti.

Fakat söz konusu çalışmalar o tarihe yetişmedi. Bu nedenle kutlamalar haziran ayının 3. pazar gününe ertelendi.

Babalar Günü

BABALAR GÜNÜ İLK KEZ NE ZAMAN KUTLANDI?

Bu nedenle Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır.

Babalar Günü

1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir.

Babalar Günü

1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır.

Babalar Günü

1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

Babalar Günü

BABALAR GÜNÜ HEDİYESİ NE ALINIR?

Babalar Günü!nde babasını mutlu etmek isteyen kişiler için hediye seçenkleri oldukça çok. Bilhassa giyim ve aksesuara önem veren babalar için, kravat, gömler, kemer, saat ya da kol düğmesi güzel ve etkili bir tercih olacaktır.

Babalar Günü

Öte yandan parfüm de en çok tercih edilen hediyerlerden biri.

Bunun dışında oyun oynamayı sevem babalara oyun konsolu hediye edilebilir.

Babalar Günü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadir Şeker tahliye olacak mı? Yeni gelişmeKadir Şeker tahliye olacak mı? Yeni gelişme
Antalya'da 3 gencin kahreden ölümü...Antalya'da 3 gencin kahreden ölümü...
Katilin annesi her şeyi anlattı! "Benim öyle bir oğlum yok, gebersin orada"Katilin annesi her şeyi anlattı! "Benim öyle bir oğlum yok, gebersin orada"
Anahtar Kelimeler:
Babalar Günü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin fiyatları için yeni karar...

Benzin fiyatları için yeni karar...

Son dakika: Maaşlarda yüzde 40'a varan artış! Temmuz ayında milyonların yüzü gülecek

Son dakika: Maaşlarda yüzde 40'a varan artış! Temmuz ayında milyonların yüzü gülecek

Bakan Soylu'dan dikkat çeken 'kaset' açıklaması!

Bakan Soylu'dan dikkat çeken 'kaset' açıklaması!

Sağlık Bakanı Koca: ‘Çok şey konuştuk ama…’

Sağlık Bakanı Koca: ‘Çok şey konuştuk ama…’

Erdoğan'dan TÜSİAD Başkanı Turan'a çok sert çıkış! "Haddini bil"

Erdoğan'dan TÜSİAD Başkanı Turan'a çok sert çıkış! "Haddini bil"

CHP'den çarpıcı iddia! "Belgeye ulaştık"

CHP'den çarpıcı iddia! "Belgeye ulaştık"

İlginizi Çekebilir

Sadece 15 yaşında! Milyon dolarlık koleksiyonunu gösterdi

Sadece 15 yaşında! Milyon dolarlık koleksiyonunu gösterdi

Eşinin seks yapmamak için sunduğu sebeplerin listesini çıkardı!

Eşinin seks yapmamak için sunduğu sebeplerin listesini çıkardı!

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Yasakları dinlemediler! Cinsel içerikli video çekip sattılar

Yasakları dinlemediler! Cinsel içerikli video çekip sattılar

Okul gezisinde hayatının kabusunu yaşadı! Teyakkuza geçtiler

Okul gezisinde hayatının kabusunu yaşadı! Teyakkuza geçtiler

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.