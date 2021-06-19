Babalar Günü'ne sayılı saatler kaldı. Bu özel günde babalara gönderilecek mesajlar araştırılmaya başlandı. Babalar Günü her yıl haziran ayının üçüncü pazarına denk gelir ve birçok ülkede aynı anda kutlanır. Bu yıl Babalar Günü 20 Haziran 2021'de kutlanacak. Haberimizde birbirinden güzel, anlamlı, sevgi dolu onlarca mesajları araştırıp derledik. İşte Babalar Günü mesajları! Resimli Babalar Günü mesajı: Kayınpedere Babalar Günü mesajı! BABALAR GÜNÜ MESAJLARI! RESİMLİ BABALAR GÜNÜ MESAJI: KAYINPEDERE BABALAR GÜNÜ MESAJI Cesaretin, şefkatin, fedakarlığın ve kahramanlığın timsali başta şehit ve gazilerimizin babaları olmak üzere tüm babaların “Babalar Günü” kutlu olsun… Sen benim babamsın hayat kaynağım hayatımda inan tek dayanağım yokluğun içimi, inan yakmakta bıraksalar beni ağlayacağım. Seni çok seviyorum, uzaklardan babalar gününü kutluyorum. Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım. Babalar günün kutlu olsun babacığım. Baba en büyük kahramandır çocuğunun gözünde. Tüm babaların babalar gününü kutluyorum.

Başta şehit babalarımız olmak üzere ailesi için her türlü fedakârlığa göğüs geren, çocuklarının geleceği için özveriyle çaba harcayan, koruyup kollayan tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyor, hayatta olmayan babalarımızı rahmetle anıyorum. Evlatlarının arkasında dağ gibi yükselen başta Aziz Şehitlerimizin babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Gününü tebrik ederim. Bazı süper kahramanlar pelerin giymez! Harika bir gün geçir Süperman! Babalar Günün kutlu olsun! Düşündümde en mutlu anlarımda hep sen vardın yanımda. Bugün senin günün babacığım. Babalar günün kutlu olsun. Emeğinin karşılığını asla ödeyemeyeceğimiz babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun… Baba demek; can demek,varlığı ile bir evlada en büyük hazine demek. Baba demek; özlem demek, umut demek. Baba demek; katlanmaktır. Kol kanat olmaktır. Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar Günün kutlu olsun! Koruyan kollayan, sarıp sarmalayan güzel kalpli tüm babaların günü kutlu olsun. Onu örnek alırız çoğu zaman kendimize, onunla yürür, onunla büyürüz. Babalar günü kutlu olsun babacığım. Benim en yakın arkadaşım babamdır. Onunla güler onunla ağlarım. Kendimi bildim bileli hep destekçim olmuştur. Babacığım günün kutlu olsun.

Mutlu edelim babalarımızı bazen sıcak bir çay ile sohbet eşliğinde bazen de küçük bir hediye ve kocaman bir gülümsemeyle… Babalar Günü Kutlu olsun. Onlar çocukluğumuz, onlar kıymetlilerimiz, onlar güzel anılarımız… Canım babacığım Babalar Günün Kutlu olsun. Baba yeri dolmaz bir çınardır gölgesi yeter babalar günün kutlu olsun babacığım. Elimden tutup bana yol gösterdiğin ve beni hayata hazırladığın için sana minnettarım. Her zaman yanındayım. Canım babam, meslektaşım, sırdaşım senin ve bütün babaların Babalar Günü kutlu olsun... Bugün babalar günü ve ben bir kere daha yetim kaldım. Beni duyduğuna inanıyorum. Belki yanımda değilsin ama kalbimdesin İyi ki vardın babacığım. Babalar günün kutlu olsun. Dünyaya geldim beni heyecanla karşıladın, ilk sözcüklerimi seninle söyledim, okullu oldum elimden tuttun. Evlendim en büyük destekçim sendin. İyi ki varsın babacığım babalar günün kutlu olsun. Bir baba, çocuğuna güzel ahlâktan daha üstün bir miras bırakamaz. Hz. Muhammed Baba, cennetin orta kapısıdır. Hz. Muhammed (S.A.V.) Babalar gününüz kutlu olsun.

Babalar günün kutlu olsun dünyanın en iyi babası. Ailemizin yıkılmaz direği babamıza sevgilerimizle. Baba çınar gibidir. Meyvesi olmasa da gölgesi yeter. Ailemin reisi, büyük aşkım. Babalar günün kutlu olsun. Biricik babama sevgilerimle. Babalar günün kutlu olsun. Babaların en iyisi, bu gün sadece senin. Babalar günün kutlu olsun. Canım babam!. Seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun babacım. Bir adam yaşlandığını anlar, çünkü babasına Babalar Günü Sözleri benzemeye başlar. “Gabriel Garcia Marquez” Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun. Babam olduğun için çok mutluyum. Allah’ım seni başımızdan hiç eksik etmesin. Babalar günün kutlu olsun gül yüzlü babam. Çok sevdiğim canım babacığıma kucak dolusu sevgilerimi sunar, Babalar gününü kutlarım. Sahip olduğum en iyi arkadaşsın! Babalar günün kutlu olsun. Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun! Başımızın tacı babalarımızın yaşam boyu mutlulukları temennisi ile babalar gününüz kutlu olsun.

Biricik babama sevgilerimle! Babalar günün kutlu olsun. Her zaman yanımda olduğun için teşekkür ederim sevgili babam Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Baba sevgisini koru. O sevgiyi kesip atarsan, Allah da senin mutluluk ışığını söndürür. “Hz. Muhammed (s.a.v)” Bu güzel günde seni ne kadar çok sevdiğimi bil istedim. Ben seni yılın bir günü değil, ömrümün her günü seveceğim. İyi ki varsın baba. Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece “BABA” derdim. Babalar günün kutlu olsun Babam. Seni seviyorum canım babacığım. Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven babam, sana layık olmak için yaşıyorum. Babalar günün kutlu olsun. Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Babalar günün kutlu olsun. Babacığım bu kutlu günde ellerinden doya doya öper babalar gününü kutlarım. Seni çok ama çok seviyorum. Evladın.

Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum iyi ki varsın, Babalar günün kutlu olsun. Sen olmadan ben asla varolamam baba. Seni seviyorum. Babalar günün kutlu olsun canım babam. Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun sevgisini her zaman üzerimde hissettiğim dün de bugün de yarın da hep yüreğim kadar yakınımda olan babacığım seni çok seviyorum. Aslan babam, babalar günün kutlu olsun. İlk adımlarımı atarken ellerimden tutuyordun. Şimdi fark ediyorum ki babacığım, ellerimi hiç bırakmamışsın. Babalar günün kutlu olsun. Baba kelimesini düşündüğümde, birçok olumlu şey düşünüyorum. Aklımda bir babanın bu kadar harika bir görüntüsünün olmasının sebebi sensin. Babalar Günün kutlu olsun! En zor durumlarda hepimizi sakinleştirdiğin için teşekkürler. Sen her zaman sarsılmaz desteğimiz oldun. Seni seviyorum. Babalar Günün kutlu olsun! Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Babalar günün kutlu olsun. Varlığımızın temeli, en kutsal varlıklarımızdır babalar. Onlar bir gün değil, her gün baş tacımızdır. Tüm babalarımızın babalar gününü kutlar saygılar sunarım. Evimizin güneşi bir tanesi olan canım babama kucak dolusu sevgi ve saygılarımla.

Gelinciklerin en sadesine papatyaların en güzel kokanına güllerin en güler yüzlüsüne babaların en sevgilisine babalar günün kutlu olsun biricik babacığım. Sen güçlü bir çınar gibisin. Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç veriyorsun. Babalar günün kutlu olsun. Babacığım bir günümde değil her günümdesin. Babalar günün kutlu olsun. Biricik babama sevgilerimle!… Babalar günün kutlu olsun. En büyük huzur babanın omzuna yatıp kokusunu içine çekmek değil midir hayatta. Babalar günün kutlu olsun babacığım. Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun. Canım babam ellerinden öper babalar gününü kutlarım. Seni çok seviyorum canım babam. Hakkını helal et, kendine de her zaman iyi bak. Dünyadaki en büyük varlığım. Canım babam. Bu özel günde seni ne kadar sevdiğimi söylemek istedim. Babalar günün kutlu olsun canım babam... Saçlarımın arasında gezdirdiğin parmaklarının sıcaklığını her zaman hissettim, zor zamanlarımda varlığından güç aldığım babacığım. İyi ki varsın... Babalar Günün kutlu olsun.