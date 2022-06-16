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Babalar Günü mesajları ve sözleri 2022! En anlamlı, en özel duygulandıran Babalar Günü mesajları ve kutlama sözleri

16.06.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Babalar Günü mesajları ve sözleri; 19 Haziran'a kısa bir süre kala; uzun-kısa, resimli seçenekleriyle arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Siz de WhatsApp'tan ya da kısa mesaj yoluyla en anlamlı, en özel duygulandıran Babalar Günü mesajları ve kutlama sözleri gönderebilirsiniz. İşte Facebook, Instagram ve Twitter'da paylaşıp WhatsApp'tan gönderebileceğiniz en yeni Babalar Günü mesajları ve sözleri...

Babalar Günü mesajları ve sözleri 2022! En anlamlı, en özel duygulandıran Babalar Günü mesajları ve kutlama sözleri

Babalar Günü mesajları ve sözleri; 19 Haziran Pazar günü gelmeden babasına sevgisini en iyi şekilde ifade etmek isteyen kişiler tarafından internette araştırılmaya başlandı. Biz de sizler için en anlamlı, en özel duygulandıran Babalar Günü mesajları ve kutlama sözlerini derledik. Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal medya platformlarından paylaşabileceğiniz ya da popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan gönderebileceğiniz en yeni Babalar Günü mesajları ve sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Babalar Günü mesajları ve sözleri 2022!

BABALAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022

Hiç bir şey üzmesin Seni, sakın ağlama, gözlerine yaş değmesin, gül yüzünden gülücükler eksik olmasın, kalbinden yerim eksilmesin, unutma Sen hep benim bir tanemsin babacığım. Babalar günün kutlu olsun.

Dünyadaki en büyük varlığım. Canım babam. Bu özel günde seni ne kadar sevdiğimi söylemek istedim. Babalar günün kutlu olsun canım babam…

Babalar Günü mesajları ve sözleri 2022!

Başımızın tacı babalarımızın yaşam boyu mutlulukları temennisi ile babalar gününüz kutlu olsun.

Evimizin güneşi bir tanesi olan canım babama kucak dolusu sevgi ve saygılarımla… Babacığım bir günümde değil her günümdesin. Babalar günün kutlu olsun.

Babalar Günü mesajları ve sözleri 2022!

Dua vakti geldiğinde, ellerini Mevla'ya açtığında, bizleri de unutmaman dileği ile babalar gününü kutluyor, ellerinden öpüyorum canım babam.

Babalar Günü mesajları ve sözleri 2022!

Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum iyiki varsın, Babalar günün kutlu olsun.

Babacığım bu kutlu günde ellerinden doya doya öper babalar gününü kutlarım. Seni çok ama çok seviyorum. Evladın.

Babalar Günü mesajları ve sözleri 2022!

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Sonora Smart Dodd, bir ABD İç Savaş gazisinin kızıydı. Dodd, babaların da Anneler Günü gibi özel bir günleri olması gerektiğini düşündü. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda 6 çocuğunu yalnız büyüttü.

Bu durum sebebiyle Sonora Smart Dodd, babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara girişti.

Fakat söz konusu çalışmalar o tarihe yetişmedi. Bu nedenle kutlamalar haziran ayının 3. pazar gününe ertelendi.

Babalar Günü mesajları ve sözleri 2022!

BABALAR GÜNÜ İLK KEZ NE ZAMAN KUTLANDI?

Bu nedenle Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır.

1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir.

1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır.

Babalar Günü mesajları ve sözleri 2022!

Babalar Günü mesajları ve sözleri 2022!

1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

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Babalar Günü
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