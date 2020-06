Babalar Günü nasıl ortaya çıktı? Burca göre Babalar Günü hediyesi!

Başak burcunda olan bir babaya hediye önerisi!

Başak çok üretken bir burçtur. Başak erkeğine bir dizüstü bilgisayar hediye edin ki, her an ve her yerde çalışmasına devam edebilsin. Merkür tarafından yönetilen Başak insanının sürekli haberleşmesi gerekir. Her yerden faks çekebileceği ve email gönderebileceği dizüstü bilgisayarı alabilirseniz ofisteki işlerini kontrol ederken aynı anda haberleşmeyi sürdürecektir. Başak erkeği okumayı çok sever, ona okuma lambası veya kitaba tutturulabilen minik pilli okuma lambalarından alabilirsiniz. Telefonla konuşurken ellerinin serbest kalması için yeni çıkan kulaklıklardan hediye edebilirsiniz. Sağlığına dikkat eden Başak erkeğine bir spor kulübü için üyelik satın alabilirsiniz.

Terazi burcunda olan babalara ne hediye alınır?

Venüs tarafından yönetilen Terazi erkeği müzik dinlemeye bayılır. Hoşlandığı grupları aklınızda tutup ona sevdiği CD’lerden alabilirsiniz. Klasik müzik, caz ya da rock konserlerine bilet alarak onu eğlendirebilirsiniz.. Arabası için CD çalar, evine yeni hoparlörler ya da CD walkmen alabilirsiniz. Terazi erkeği çok zevklidir ve giyimine önem verir. Beyaz şık bir gömlek, özel kol düğmeleri hediye edebilirsiniz... Elektronik takvim, küçük el bilgisayarı gibi hediyeler günlük hayatını daha iyi organize etmesine yardımcı olacaktır.