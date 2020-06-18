Babalar Günü nasıl ortaya çıktı? Burca göre Babalar Günü hediyesi!

Öncelikle 2020 Babalar Günü ne zaman sorusuna cevap verelim. Her yıl Haziran ayının üçüncü haftası kutlanan Babalar Günü bu yıl 21 Haziran 2020 Pazar gününe denk geldiği için o gün kutlanacak. Peki Babalar Günü'nde ne hediye alınır? Burçlara göre Babalar Günü hediye önerisi.. Babalar Günü nasıl ortaya çıktı, Babalar Günü’nün tarihi! Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü haftasının pazar gününe ertelenmiştir. Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayının üçüncü haftasının Pazar günü kutlanır. Babalar Günü ilk kez ne zaman kutlandı? Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

Burçlara göre Babalar Günü hediyesi! Tabii ki babanızı en iyi siz tanıyorsunuz ama burçlara göre erkekler ne hediye almaktan hoşlanır, sizler için derledik. Koç burcu babaya ne hediye alınır? Eğer babanız koç burcu ise ona; şık bir çakı, bıçak ya da mangal seti ile sürpriz yapabilirsiniz. Koç insanı her zaman yeni işler peşinde olduğu için deri bir evrak çantası veya hesap makinasına ihtiyaç duyabilir. Rekabetli sporlardan hoşlanır, önemli bir maça bilet alın. Boğa burcu bir babaya ne hediye alınır? Eğer babanız boğa burcu ise kesin çikolataya batırılmış bir sepet çilek ya da lüks bir otelin masaj salonundan bir günlük hediye çeki verirseniz mutlu olur. Venüs tarafından yönetilen Boğa konserlere gitmeye bayılır; klasik, caz, opera veya rock konser biletleri iyi birer hediye olacaktır. Boğa insanı evinde vakit geçirmekten çok keyif alır; ona rahat bir televizyon koltuğu alabilirsiniz. DVD, VCD oynatıcısı, müzik seti için yeni hoparlör, DVD, CVD veya sevdiği müzik CD’lerinden alabilirsiniz. İkizler Burcu babaya ne hediye alınır? Eğer babanız ikizler burcu ise bu önerileri çok sevecek. İkizler okumayı çok sever, çok satan kitaplardan hediye edebilirsiniz. İkizler seyahat burcu olduğu için seyahat çantası alabilirsiniz. Herhangi bir yere gidebileceği uçak biletine bayılacaktır. İkizler burcu işe yarayan, fonksiyonel minik aksesuarlara bayılır. Arabası için geniş açılı dikiz aynası veya içeceğini koymak için özel bir aksesuar hoşuna gidecektir. Hatırlamak istediği şeyleri yazarak not almak yerine, konuşarak kaydetmesi için minik ses kayıt cihazları günlük hayatını kolaylaştıracaktır. İkizler evde pek oturmaz, çoğunlukla dışarıdadır; hava tahmini yapan bir alet dışarı çıkarken nasıl giyinmesi gerektiğine yardım edecektir.

Yengeç burcu için hediye önerisi Eğer babanız yengeç burcu ise dünyanın en duygusal, en sevimli babasına sahipsiniz. Yengeç babaya profesyonel bir fotoğrafçıda çekilen siyah-beyaz fotoğrafınızı çerçeve içinde hediye edebilirsiniz. Fotoğraf albümü de hoşuna gidecektir, Yengeçler tahmin ettiğinizden çok daha duygusaldır. Çalışma odası için eski bir yelkenli resmi bulabilirseniz, çerçeveletip verebilirsiniz. Pek çok Yengeç yemek pişirmekten hoşlanır; resimli ve kolay tarifleri olan bir yemek kitabı alın. Fransız ya da Çin yemekleri öğreten kurslar bulun, bayılacaktır. . Yeni bir kahve makinası, mini fırın, Amerikan servislerine bayılır. Kendi yaptığınız pasta, kek gibi şeyleri yollayabilirsiniz. Yengeç ev erkeğidir; evle ilgili hediyeler onu mutlu edecektir. Metali gümüştür. Babanız aslan burcu ise hediye önerisi! Aslan burcunda olan bir babaya bir şişe Fransız şampanyası ve iki adet kristal şampanya kadehi alabilirsiniz. Aslan burcu için anahtar sözcük lükstür. Bol miktarda taze havyar ile onu çok memnun edebilirsiniz. En iyi restoranlardan birinde yer ayırtarak ona sürpriz yapabilirsiniz. İmkanınız varsa üç-dört saatliğine bir limuzin kiralar veya helikopter turuna çıkarabilirseniz zevkten çıldırabilir. Bir müzikal ya da oyun için en ön sıradan yer almanız çok hoşuna gidecektir. Arabası ya da çalışma odası için yeni bir müzik seti ya da ses düzeni seveceği hediyelerdendir. Eğer seviyorsa bir kutu puro ve çakmak alabilirsiniz. Kartvizitlerini koyabileceği gümüş bir kutu alabilirsiniz. Aslan burcu az bulunan orijinal şeylerden hoşlanır, bu yüzden her türlü sanat eserine bayılır. Şık bir trençkot alabilirsiniz.

Başak burcunda olan bir babaya hediye önerisi! Başak çok üretken bir burçtur. Başak erkeğine bir dizüstü bilgisayar hediye edin ki, her an ve her yerde çalışmasına devam edebilsin. Merkür tarafından yönetilen Başak insanının sürekli haberleşmesi gerekir. Her yerden faks çekebileceği ve email gönderebileceği dizüstü bilgisayarı alabilirseniz ofisteki işlerini kontrol ederken aynı anda haberleşmeyi sürdürecektir. Başak erkeği okumayı çok sever, ona okuma lambası veya kitaba tutturulabilen minik pilli okuma lambalarından alabilirsiniz. Telefonla konuşurken ellerinin serbest kalması için yeni çıkan kulaklıklardan hediye edebilirsiniz. Sağlığına dikkat eden Başak erkeğine bir spor kulübü için üyelik satın alabilirsiniz. Terazi burcunda olan babalara ne hediye alınır? Venüs tarafından yönetilen Terazi erkeği müzik dinlemeye bayılır. Hoşlandığı grupları aklınızda tutup ona sevdiği CD’lerden alabilirsiniz. Klasik müzik, caz ya da rock konserlerine bilet alarak onu eğlendirebilirsiniz.. Arabası için CD çalar, evine yeni hoparlörler ya da CD walkmen alabilirsiniz. Terazi erkeği çok zevklidir ve giyimine önem verir. Beyaz şık bir gömlek, özel kol düğmeleri hediye edebilirsiniz... Elektronik takvim, küçük el bilgisayarı gibi hediyeler günlük hayatını daha iyi organize etmesine yardımcı olacaktır.

Akrep burcu babaya ne hediye alınır? Akrep erkeği Zodyak’ın gizli ajanıdır. Güvenlikle ilgili konular ilgisini çeker. Arabasına veya evine alacağınız güvenlikle ilgili değişik aksesuarlar hoşuna gidecektir. Arabası için radar dedektör veya CD çalar alın. Bu burç aynı zamanda deriden yapılmış şeyleri sever. Deri bir ceket, cüzdan, evrak çantası, seyahat için el çantası veya kemer verebilirsiniz. Akrep burcu son moda trendler yerine uzun süre kullanabileceği kaliteli ve klasik şeyleri tercih eder. Kitap almayı düşünüyorsanız uluslararası casusluk ya da cinayet romanı seçmelisiniz. Evinde zaman geçirmekten zevk alan Akrep erkeğine iyi cins içki, örneğin viski hediye edebilirsiniz. Yay burcu babaya hediye önerisi! Yay erkeği sürekli hareket halindedir, günlük programına uyabilmesi için spor bir saat alabilirsiniz. Sık seyahat ettiği için pasaportunu ve biletlerini taşıyabileceği bir çanta verebilirsiniz. Yay erkeği çok sportiftir; kayak ayakkabısı, snowboard, basket ya da futbol topu, tenis raketi, spor kıyafeti, kamp yaparken kullanacağı bir çadır ya da mangal hediye edebilirsiniz. Olta takımı, avcı bıçağı ve pusula alabilirsiniz. Açık hava düşkünü olan Yay’a, dere tepe dolaşırken giyeceği bir anorak ya da yelek verebilirsiniz.

Oğlak burcu babaya ne hediye alınır? Oğlak erkeği hisse senedi, hazine bonosu, yatırım fonu gibi para ile ilgili her çeşit hediyeden hoşlanacaktır. Ona değerli pul veya eski para koleksiyonu hediye edebilirsiniz. Bu burç statüye çok önem verir, onun için iyi bir mağazadan klasik seçimler yapmalısınız. Son moda akımlar ilgisini fazla çekmez. Klasik bir ipek kravat, kaşmir bir kazak, bir çift deri eldiven ya da sağlam botlar alabilirsiniz (Oğlak burcu dağları ve toprağı yönetir) . Tarih seviyor mu? Oğlakların çoğu tarihten büyük zevk alır. Eğer kitap alacaksanız, tarihle ya da işiyle ilgili bir kitap seçebilirsiniz. Satranç ya da tavla seti veya kaliteli bir şişe viski beğeneceği hediyelerdendir. Onun için stand up gösterilerine, komedi oyunlarına bilet alabilirsiniz. Kova burcu olan bir babaya ne hediye alınır? Kova burcu, geleceğin yöneticisi elektrik gezegeni Uranüs tarafından yönetilir. Yeni çıkan teknolojiler ve elektrikle çalışan her şey onu çok heyecanlandırır. Ne kadar yeni olursa onun için o kadar iyidir. Dizüstü bilgisayar ya da elektrikli bir masaj aleti ile onu sevindirebilirsiniz. Paranız yetiyorsa uydu çanak aboneliği satın alabilirsiniz. Yeni bir bilgisayar oyunu, yazılımı veya bilgisayarı için speaker seçebilirsiniz. Yıldızları gözlemesi için teleskop ya da bilim kurgu konulu video kaset ya da DVD hediye edebilirsiniz. Bilim kurgu ya da çağın yeni sosyal eğilimlerini konu alan kitaplar alabilirsiniz. Ona hediye almak için elektronik eşyalar satan mağazaları dolaşın.