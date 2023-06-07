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Babalar Günü'nde teknoloji tutkunu babalara alınabilecek en iyi hediye önerileri

06.06.2023 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran ayı geldiğinde "Babalar Günü için ne alacağız?" soruları da gün yüzüne çıkar. Teknolojiyle çok yakından ilgilenen babanıza bu kategoriden bir hediye seçmek istiyorsanız doğru yerdesiniz! Hediye seçimi konusunda işinizi kolaylaştıracak niteliklere sahip, birbirinden işlevsel ürünleri sizin için listeledik. Haydi vakit kaybetmeden o ürünleri inceleyelim!

Babalar Günü'nde teknoloji tutkunu babalara alınabilecek en iyi hediye önerileri

Siz de teknoloji âşığı bir babaya mı sahipsiniz? O zaman Babalar Günü'nde ne hediye alacağınızı düşünmenizi hiç gerek yok! Akıllı telefondan kablosuz kulaklıklara, akıllı saatlerden tıraş makinelerine kadar pek çok teknolojik ürünü sizin için bir araya getirdik. Bu aşamada tek yapmanız gereken, bütçenize uygun hediye önerisini seçip hemen siparişinizi vermek!

1. Zamanı teknolojik detaylarla takip etmesini sağlayın: HUAWEI Watch GT3 Pro 46mm Titanyum Kasa

Babalar Günü'nde teknoloji tutkunu babalara alınabilecek en iyi hediye önerileri

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Son zamanların en popüler teknolojik cihazlarından biri olan akıllı saatler aynı zamanda Babalar Günü'nde tercih edilebilecek güzel hediyelerden biri! Sporunu aksatmayan ve işiyle alakalı çoğu detayı anlık olarak takip etmesi gereken babalar için HUAWEI Watch GT3 Pro 46mm Titanyum Kasa saati alabilirsiniz. Modern ve şık tasarımıyla dikkat çeken saatin egzersiz modları, sağlık takip özelliği gibi birçok detayı hayatı kolaylaştıran unsurlar olarak karşımıza çıkıyor.

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2. Benzersiz teknolojik özelliklere sahip: Samsung Galaxy S23 Ultra 256 GB | 8 GB RAM Cep Telefonu

Babalar Günü'nde teknoloji tutkunu babalara alınabilecek en iyi hediye önerileri

Samsung Galaxy S23 Ultra 256 GB 8 GB RAM Cep Telefonu Babalar Günü için seçilebilecek en özel hediyelerden biri olarak değerlendirilebilir. Babanızın yeni bir telefona ihtiyacı varsa düşünmeden bu son teknoloji ürünü alabilirsiniz. Markanın çevre dostu olarak bilinen akıllı telefonu, gelişmiş kamerasıyla harika pozlar yakalanmasını sağlar ve güçlü çipi sayesinde yüksek performansa sahip bir kullanım imkân tanır.

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3. Üstün kaliteli oyun keyfi: Sony Eurasia Video Games Playstation 5 Dijital Sürüm

Babalar Günü'nde teknoloji tutkunu babalara alınabilecek en iyi hediye önerileri

Oyun düşkünü babalara, bu özel günde alınabilecek en anlamlı hediyelerden biri Sony Eurasia Video Games Playstation 5 Dijital Sürüm olabilir. Eğer babanız boş zamanlarını sadece oyun oynayarak geçiriyorsa bu ürüne bayılacak! Ultra hızlı SSD avantajıyla çabuk yükleme imkânı sunan ürün, yüksek ses kalitesiyle de kendinizi oyunun içinde hissetmenize olanak tanır. Son teknoloji detaylarının yanı sıra modern ve şık tasarımıyla öne çıkan bu cihazla oyun deneyimi üst seviyelere taşınacak.

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4. Güzel anıları ölümsüzleştirmek için: Fujifilm Instax Mini EVO Anında Kamera

Babalar Günü'nde teknoloji tutkunu babalara alınabilecek en iyi hediye önerileri

Babanız her güzel ve özel anı ölümsüzleştirmekten büyük keyif alıyorsa ona bu yılki Babalar Günü'nde güzel bir sürpriz yaparak fotoğraf makinesi alabilirsiniz. Kolay kullanım özelliğiyle öne çıkan Fujifilm Instax Mini EVO Anında Kamera modelini hediye olarak tercih edebilir ve babanızın birbirinden özel kareler yakalamasına yardımcı olabilirsiniz. Kendinden selfie aynasına sahip olan ve çift deklanşör düğmesiyle avantajlı kullanım sunan bu ürüne bayılacaksınız!

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5. Bakımlı babalara özel: Braun Series 9 Pro 9417 Islak&Kuru Şarjlı Tıraş Makinesi

Babalar Günü'nde teknoloji tutkunu babalara alınabilecek en iyi hediye önerileri

Babalarınızı sürekli berbere gitmekten kurtarmak istiyorsanız ona yüksek teknolojik özelliklerle donatılmış Braun Series 9 Pro 9417 Islak&Kuru Şarjlı Tıraş Makinesi'ni Babalar Günü hediyesi olarak takdim edebilirsiniz. İşlevsel özellikli Braun folyoları, kılları istenilen kısalıkta kesebilir ve AutoSense teknolojisi sayesinde yoğun sakallarda bile sinekkaydı görünüm elde edilebilir. Özel üretim Li-İyon piliyle 60 dakikalık kullanım ve beş dakikalık hızlı şarj seçeneklerini sunan ürünle tıraş olmak çok daha keyifli bir hâl alıyor.

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6. Yüksek ses kalitesi: JBL Xtreme 3 Bluetooth Hoparlör IP67

Babalar Günü'nde teknoloji tutkunu babalara alınabilecek en iyi hediye önerileri

Babanız müzik dinlemeden yapamıyorsa onu çok mutlu edecek bir işe imza atarak JBL Xtreme 3 Bluetooth Hoparlör IP67 modelini satın alabilirsiniz. 15 saat çalışabilme kapasitesiyle dikkat çeken hoparlör sayesinde babanız açık alanlarda, evde, ofiste kısacası istediği her yerde yüksek ses kalitesinin keyfini çıkararak müzik dinleyebilir. Üstelik bu cihaza aynı anda iki telefon ya da tablet de bağlanabiliyor. Askısı sayesinde kolay şekilde taşınabilen ürün, şık tasarımıyla da beğeni topluyor.

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7. Şık tasarım, pratik kullanım: Marshall Minor III BT TWS

Babalar Günü'nde teknoloji tutkunu babalara alınabilecek en iyi hediye önerileri

Klasik kablolu kulaklıklara göre çok daha konforlu bir kullanım sunan kablosuz kulaklıklar, Babalar Günü'nde alınabilecek güzel hediye alternatiflerinden biri olarak karşına çıkar. Siz de babanıza bu kulaklıklar arasından işlevsel ve kaliteli bir model almak isterseniz Marshall Minor III BT TWS seçeneğini tercih edebilirsiniz. 25 saat boyunca kablosuz çalma süresi avantajına sahip olan ürün, markanın yüksek ses kalitesini de en iyi şekilde sergiliyor.

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8. Daha kaliteli seyir keyfi: LG 55NANO81 139 Ekran webOS Smart NanoCell TV

Babalar Günü'nde teknoloji tutkunu babalara alınabilecek en iyi hediye önerileri

Eğer babanız günün büyük bir kısmını televizyon karşısında geçiriyorsa ona Babalar Günü için yeni bir televizyon alabilirsiniz. Yüksek kaliteye sahip, son teknoloji ürünü LG 55NANO81 139 Ekran webOS Smart NanoCell TV ile babalarınızın film ve dizi keyfini farklı boyutlara taşıyabilirsiniz. NanoCell Teknolojisi ile keyifli bir seyir vadeden, UHD çözünürlüklü, 139 ekran bu cihazla son teknolojinin keyfi çıkarılabilir ve çeşitli uygulamalar kolayca indirilebilir.

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9. Uzun süreli uçuş keyfi: DJI Mini 3 Pro Drone

Babalar Günü'nde teknoloji tutkunu babalara alınabilecek en iyi hediye önerileri

Son zamanlarda oldukça popüler hâle gelen teknolojik cihazlardan olan dronelar, Babalar Günü için harika bir hediye alternatifi olabilir. DJI Mini 3 Pro Drone ile babanızın keyifli zaman geçirebilmesine ve eşsiz özelliklerde fotoğraflar çekebilmesine imkân sağlayabilirsiniz. 34 dakika uçuş süresiyle öne çıkan drone, üç yönlü engel algılama avantajı sayesinde her ortamda kullanıma da uygunluk sergiliyor.

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10. Keyifli zamanların eşlikçisi: Apple 2022 10.9 inç iPad

Babalar Günü'nde teknoloji tutkunu babalara alınabilecek en iyi hediye önerileri

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Babalar Günü'nde babanızın gönlünü fethedecek bir sürpriz yapmaya kararlıysanız Apple 2022 10.9 inç iPad siparişinizi hemen verebilirsiniz. Teknolojik ürünlere karşı ilgili bir babaya sahipseniz onu bu hediyeyle çok mutlu edebilirsiniz. True Tone özelliğine sahip, yüksek kalite sunan 10.9 inç Liquid Retinalı ekranıyla öne çıkan tablet hem iş hayatında hem günlük olarak eğlence amacıyla kullanılabilir.

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