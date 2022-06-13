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Babalar Günü ne zaman? 2022 Babalar Günü ayın kaçında? İşte Babalar Günü tarihçesi ve önemi

13.06.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Babalar Günü için geri sayım başladı. Babalar Günü'nde hem eşlerini hem de babalarını mutlu etmek isteyen binlerce kişi, bu önemli günü kaçırmamak için Babalar Günü'nün ne zaman olduğunu araştırıyor. Her yıl Haziran ayında kutlanan Babalar Günü'nün nasıl ve neden ortaya çıktığı da merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Babalar Günü ne zaman? 2022 Babalar Günü ayın kaçında? İşte Babalar Günü tarihçesi ve önemi.

Babalar Günü ne zaman? 2022 Babalar Günü ayın kaçında? İşte Babalar Günü tarihçesi ve önemi

2022 Babalar Günü tarihi, Haziran ayının gelmesiyle birlikte araştırılmaya başladı. Hem eşlerinin hem de babalarının bu özel gününü kutlamak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden 2022 yılı Babalar Günü tarihini sorguluyor. Peki, Babalar Günü ne zaman, nasıl ortaya çıktı? İşte 2022 Babalar Günü tarihi ve tarihçesi.

BABALAR GÜNÜ 2022 NE ZAMAN?

2022 Babalar Günü için kısa bir zaman kala internet üzerinden tarih araştırılmaları yapılmaya başladı. Her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar Günü, 19 Haziran tarihinde kutlanacak.

babalar günü ne zaman

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda 6 çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

babalar günü tarihçesi

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılında ise başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

babalar günüü

Babalar Günü, babaların ve baba figürlerinin çocuklarının hayatlarına yaptıkları katkıyı takdir etmek için dünya çapında kutlanmaktadır. Dünya çapında çeşitli tarihlerde kutlansa da birçok ülke bu günü Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlar. Avustralya ve Yeni Zelanda'da Babalar Günü Eylül ayının ilk Pazar günüdür. Tayland'da, ülkenin kralının doğum günü olan 5 Aralık'ta kutlanır. Brezilyalı babalar, Ağustos ayının ikinci Pazar günü onurlandırılır.

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Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dinî özelliklerinin dışına çıkmıştır.

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