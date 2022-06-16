Babalar Günü ne zaman 2022? Babalar Günü ilk ne zaman kutlandı, nasıl ortaya çıktı?

Babalar Günü ne zaman 2022? Bu anlamlı gün için babasına sürpriz yapıp mutlu etmek isteyen kişiler ve babasına sevgisini en iyi şekilde ifade etmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Hem hazırlık yapmak, hem de yer ayırtıp hediye almak isteyen kişiler bu özel gün plan yapıyor. Peki Babalar Günü ilk ne zaman kutlandı, nasıl ortaya çıktı? Detaylar haberimizde...

BABALAR GÜNÜ 2022 NE ZAMAN?

Babalar Günü her sene haziran ayının 3. pazar günü kutlanmaktadır. Buna göre; Babalar Günü 2022 yılında 19 Haziran'da kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır.

1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir.

1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır.

1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Sonora Smart Dodd, bir ABD İç Savaş gazisinin kızıydı. Dodd, babaların da Anneler Günü gibi özel bir günleri olması gerektiğini düşündü. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda 6 çocuğunu yalnız büyüttü.

Bu durum sebebiyle Sonora Smart Dodd, babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara girişti.

Fakat söz konusu çalışmalar o tarihe yetişmedi. Bu nedenle kutlamalar haziran ayının 3. pazar gününe ertelendi.

BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

Hiç bir şey üzmesin Seni, sakın ağlama, gözlerine yaş değmesin, gül yüzünden gülücükler eksik olmasın, kalbinden yerim eksilmesin, unutma Sen hep benim bir tanemsin babacığım. Babalar günün kutlu olsun.

Dünyadaki en büyük varlığım. Canım babam. Bu özel günde seni ne kadar sevdiğimi söylemek istedim. Babalar günün kutlu olsun canım babam…

Başımızın tacı babalarımızın yaşam boyu mutlulukları temennisi ile babalar gününüz kutlu olsun.

Evimizin güneşi bir tanesi olan canım babama kucak dolusu sevgi ve saygılarımla… Babacığım bir günümde değil her günümdesin. Babalar günün kutlu olsun.

Dua vakti geldiğinde, ellerini Mevla'ya açtığında, bizleri de unutmaman dileği ile babalar gününü kutluyor, ellerinden öpüyorum canım babam.

Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum iyiki varsın, Babalar günün kutlu olsun.

Babacığım bu kutlu günde ellerinden doya doya öper babalar gününü kutlarım. Seni çok ama çok seviyorum. Evladın.



