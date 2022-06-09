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Babalar Günü ne zaman 2022? Babalar Günü tarihi hangi güne denk geliyor, ayın kaçında?

09.06.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Babalar Günü ne zaman? Haziran ayına girilmesinin ardından bu anlamlı gün ile ilgili ayrıntılar da hazırlık yapmak, yer ayırtmak, sipariş verip hediye almak isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. Babalarına sürpriz hazırlamak isteyen kişiler internette yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. Peki Babalar Günü tarihi hangi güne denk geliyor? İşte detaylar...

Babalar Günü ne zaman 2022? Babalar Günü tarihi hangi güne denk geliyor, ayın kaçında?

Babalar Günü için geri sayım sürüyor. Öte yandan çok sayıda vatandaş bu anlamlı gün için şimdiden plan yapmaya başladı. Babalar Günü ile ilgili merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Babalar Günü ne zaman 2022? sorusunun yanıtı...

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2022?

Babalar Günü her sene haziran ayının . pazar günü kutlanmaktadır. Buna göre; Babalar Günü 2022 yılında 19 Haziran'da kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Sonora Smart Dodd, bir ABD İç Savaş gazisinin kızıydı. Dodd, babaların da Anneler Günü gibi özel bir günleri olması gerektiğini düşündü. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda 6 çocuğunu yalnız büyüttü.

Bu durum sebebiyle Sonora Smart Dodd, babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara girişti.

Fakat söz konusu çalışmalar o tarihe yetişmedi. Bu nedenle kutlamalar haziran ayının 3. pazar gününe ertelendi.

BABALAR GÜNÜ İLK KEZ NE ZAMAN KUTLANDI?

Bu nedenle Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır.

1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir.

1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır.

1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

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Babalar Günü
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