HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Babalar Günü ne zaman 2022, kaç gün kaldı? Babalar Günü nasıl ortaya çıktı, hangi güne denk geliyor? Tarihi ve önemi!

Babalar Günü ne zaman 2022, kaç gün kaldı? Babalar Günü nasıl ortaya çıktı, hangi güne denk geliyor? Tarihi ve önemi!

15.06.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Babalar Günü ne zaman 2022? Hem hazırlık yapmak, hem de yer ayırtıp hediye almak isteyen vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Öte yandan, kısa ve klasik sözler ile sevgisini ifade etmek yerine etkileyici mesaj göndermek isteyen internet kullanıcıları ise en güzel Babalar Günü mesajlarını araştırıyor. Peki Babalar Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte detaylar...

Babalar Günü ne zaman 2022, kaç gün kaldı? Babalar Günü nasıl ortaya çıktı, hangi güne denk geliyor? Tarihi ve önemi!

Babalar Günü için geri sayım sürüyor. Birçok kişi bu anlamlı gün için şimdiden plan yapmaya başladı. Birçok kişi babalarına olan sevgilerini ve minnetlerini hediye vererek ya da gönderecekleri mesajlarla kutlayacak. Peki Babalar Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte Babalar Günü'nün tarihi ve önemi...

Babalar Günü

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2022?

Babalar Günü her sene haziran ayının . pazar günü kutlanmaktadır. Buna göre; Babalar Günü 2022 yılında 19 Haziran'da kutlanacak.

Babalar Günü

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Sonora Smart Dodd, bir ABD İç Savaş gazisinin kızıydı. Dodd, babaların da Anneler Günü gibi özel bir günleri olması gerektiğini düşündü. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda 6 çocuğunu yalnız büyüttü.

Babalar Günü

Bu durum sebebiyle Sonora Smart Dodd, babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara girişti.

Fakat söz konusu çalışmalar o tarihe yetişmedi. Bu nedenle kutlamalar haziran ayının 3. pazar gününe ertelendi.

Babalar Günü

BABALAR GÜNÜ İLK KEZ NE ZAMAN KUTLANDI?

Bu nedenle Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır.

Babalar Günü

1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir.

Babalar Günü

1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır.

Babalar Günü

1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

Babalar Günü

BABALAR GÜNÜ HEDİYESİ NE ALINIR?

Babalar Günü!nde babasını mutlu etmek isteyen kişiler için hediye seçenkleri oldukça çok. Bilhassa giyim ve aksesuara önem veren babalar için, kravat, gömler, kemer, saat ya da kol düğmesi güzel ve etkili bir tercih olacaktır.

Babalar Günü

Öte yandan parfüm de en çok tercih edilen hediyerlerden biri.

Bunun dışında oyun oynamayı sevem babalara oyun konsolu hediye edilebilir.

Babalar Günü

BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

Dünyadaki en büyük varlığım. Canım babam. Bu özel günde seni ne kadar sevdiğimi söylemek istedim. Babalar günün kutlu olsun canım babam…

Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum iyiki varsın, Babalar günün kutlu olsun.

Evimizin güneşi bir tanesi olan canım babama kucak dolusu sevgi ve saygılarımla… Babacığım bir günümde değil her günümdesin. Babalar günün kutlu olsun.

Dua vakti geldiğinde, ellerini Mevla'ya açtığında, bizleri de unutmaman dileği ile babalar gününü kutluyor, ellerinden öpüyorum canım babam.

Sen benim babamsın hayat kaynağım hayatımda inan tek dayanağım yokluğun içimi, inan yakmakta bıraksalar beni ağlayacağım. Seni çok seviyorum, uzaklardan babalar gününü kutluyorum.

Başımızın tacı babalarımızın yaşam boyu mutlulukları temennisi ile babalar gününüz kutlu olsun.

Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; babam derdim canım babam seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadir Şeker tahliye olacak mı? Yeni gelişmeKadir Şeker tahliye olacak mı? Yeni gelişme
Başkent yine göle döndü! Büyükelçilik isyan etti: "Hiç bitmeyecek mi?"Başkent yine göle döndü! Büyükelçilik isyan etti: "Hiç bitmeyecek mi?"
Katilin annesi her şeyi anlattı! "Benim öyle bir oğlum yok, gebersin orada"Katilin annesi her şeyi anlattı! "Benim öyle bir oğlum yok, gebersin orada"
Anahtar Kelimeler:
Babalar Günü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin fiyatları için yeni karar...

Benzin fiyatları için yeni karar...

Son dakika: Maaşlarda yüzde 40'a varan artış! Temmuz ayında milyonların yüzü gülecek

Son dakika: Maaşlarda yüzde 40'a varan artış! Temmuz ayında milyonların yüzü gülecek

Bakan Soylu'dan dikkat çeken 'kaset' açıklaması!

Bakan Soylu'dan dikkat çeken 'kaset' açıklaması!

Sağlık Bakanı Koca: ‘Çok şey konuştuk ama…’

Sağlık Bakanı Koca: ‘Çok şey konuştuk ama…’

Erdoğan'dan TÜSİAD Başkanı Turan'a çok sert çıkış! "Haddini bil"

Erdoğan'dan TÜSİAD Başkanı Turan'a çok sert çıkış! "Haddini bil"

CHP'den çarpıcı iddia! "Belgeye ulaştık"

CHP'den çarpıcı iddia! "Belgeye ulaştık"

İlginizi Çekebilir

15 yaşındaki çocuğu 'seks oyuncağı' gibi kullandı! Şimdi hamile

15 yaşındaki çocuğu 'seks oyuncağı' gibi kullandı! Şimdi hamile

Gözünüzü dört açın: Köpüren bitkiler için alarm verildi

Gözünüzü dört açın: Köpüren bitkiler için alarm verildi

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Sabah ereksiyonu ile uyanıyorsanız... Faydası inanılmaz

Sabah ereksiyonu ile uyanıyorsanız... Faydası inanılmaz

İkizlerini emzirirken paylaştı! “Yorgunum ama...”

İkizlerini emzirirken paylaştı! “Yorgunum ama...”

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.