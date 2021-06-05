Babalar günü ne zaman, ayın kaçında? Babalar Günü hangi gün kutlanacak?

Mayıs ayı deyince nasıl akıllara Anneler Günü geliyorsa, Haziran ayında da akıllara Babalar Günü geliyor. Bizlere annelerimizle birlikte bakıp büyüten, okutan, iş güç sahibi yapan biricik babalarımızı sadece bir gün değil elbette her gün hatırlıyoruz. Pandemi günlerinde her ne kadar ailelerimizden ayrı kalsak da bir telefon bile babaların yüzünü güldürmeye yetiyor. Babalar gününü unutmamanız için bu tarihe dikkat!
1910’dan beri kutlanan Babalar Günü bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd tarafından önerilmiştir. Her Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar günü bu sene 20 Haziran Pazar günü kutlanacak. Babalarınıza bu özel günde hediye alamasanız da pandemiden dolayı yanlarına gidemeseniz de arayıp gönüllerini almanızı tavsiye ederiz.
Öncelikle babalarınıza hediye alırken onların nelerden hoşlandığını dikkate alarak yola çıkmanız gerekiyor. Siz ne alsanız babanız çok sevecektir ancak onun sevdiği bir hediye mutluluğunu ikiye katlayacaktır.
Pandemi günlerinde malum evden çıkamıyoruz. Rahat kıyafetler giymeye de iyiden iyiye alıştık. Babanıza bu özel günde giyebilmesi için eşofman takımı alabilirsiniz.
“Eşofman takımı az olur, daha pahalı bir şeyler arıyorum” derseniz saat en güzel fikir olacaktır. Sevdiği marka ve modelden bir saat aldığınızda babanız havalara uçacaktır.
Yaz aylarındayız, güneş kendini en güzel şekilde gösteriyor; ama ondan korunmamız da gerekiyor. Babanıza güzel bir güneş gözlüğü almak da iyi bir seçenek olacaktır.
Tabii ki klasikleri de unutmuyoruz. 1 tane gömlekleri de olsa 10 tane de olsa babalara gömlek aldığımızda çok seviniyorlar. Yaz ayları için açık renklerde bir gömlek alarak yüzlerini güldürebilirsiniz.
İhtiyacına göre hareket etmek de önemli tabi. Örneğin bir spor ayakkabısına ihtiyacı varsa ve alırsanız çok makbule geçecektir.
Babalarınızın ağzını tatlandırmak isterseniz de çok güzel fikirlerimiz var. Pek çok online mağaza yukarıda saydıklarımızı gönderdiği gibi tatlı da göndermektedir. Herhangi bir şeker problemi olmayan, tatlı seven babalarınız için çikolata paketleri, baklava veya pasta gönderebilirsiniz.