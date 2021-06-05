Babalar günü ne zaman, ayın kaçında? Babalar Günü hangi gün kutlanacak?

Mayıs ayı deyince nasıl akıllara Anneler Günü geliyorsa, Haziran ayında da akıllara Babalar Günü geliyor. Bizlere annelerimizle birlikte bakıp büyüten, okutan, iş güç sahibi yapan biricik babalarımızı sadece bir gün değil elbette her gün hatırlıyoruz. Pandemi günlerinde her ne kadar ailelerimizden ayrı kalsak da bir telefon bile babaların yüzünü güldürmeye yetiyor. Babalar gününü unutmamanız için bu tarihe dikkat!

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

1910’dan beri kutlanan Babalar Günü bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd tarafından önerilmiştir. Her Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar günü bu sene 20 Haziran Pazar günü kutlanacak. Babalarınıza bu özel günde hediye alamasanız da pandemiden dolayı yanlarına gidemeseniz de arayıp gönüllerini almanızı tavsiye ederiz.

BABALAR GÜNÜNDE NE HEDİYE ALINIR?

Öncelikle babalarınıza hediye alırken onların nelerden hoşlandığını dikkate alarak yola çıkmanız gerekiyor. Siz ne alsanız babanız çok sevecektir ancak onun sevdiği bir hediye mutluluğunu ikiye katlayacaktır.

Pandemi günlerinde malum evden çıkamıyoruz. Rahat kıyafetler giymeye de iyiden iyiye alıştık. Babanıza bu özel günde giyebilmesi için eşofman takımı alabilirsiniz.