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Babalar günü ne zaman? Babalar gününe kaç gün var?

17.06.2021 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran ayına denk gelen Babalar Günü için geri sayım başladı. Birçok kişi Babalar Günü'nün hangi güne denk geldiğine ilişkin araştırma yapıyor. Bir yandan da Babalar Günü kutlamaları için alışveriş heyecanı devam ediyor. Peki Babalar Günü ne zaman? Babalar Gününe kaç gün var? İşte ayrıntılar...

Babalar günü ne zaman? Babalar gününe kaç gün var?

Babalar Günü birçok ülkede aynı anda kutlanıyor. İlk defa kutlanan yer Washington'un Spokane şehri olmuştur. Babalar Günü fikri, Sonora Smart Dodd adında bir kızın fikridir. Dodd, Anneler Günü'nün kutlandığı gibi Babalar Günü'nün de kutlanmasını istemiştir. Kutlamalar için geri sayım başlamışken babalar veya baba adayları için yapılacak alışveriş heyecanı devam ediyor. Birçok kişi babasına, babaya alacakları hediyeleri araştırıyor. Peki Babalar günü ne zaman? Babalar gününe kaç gün var? İşte ayrıntılar...

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü her yıl haziran ayının üçüncü pazarına denk gelir. Bu yıl Babalar Günü, 20 Haziran 2021 Pazar kutlanacaktır. Babalar Günü birçok ülkede saygıyla anılır ve aynı anda kutlanmaktadır.

BABALAR GÜNÜNE KAÇ GÜN VAR?

17 Haziran 2021 Perşembe itibariyle, haziran ayının üçüncü pazarında kutlanacak Babalar Günü'ne 3 gün kalmıştır.

Babalar günü ne zaman? Babalar gününe kaç gün var?

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı Sonora Smart Dodd, Anneler Günü'nün kutlandığı gibi Babalar Günü'nün de kutlanması gerektiğini düşünmüş ve bu isteğini gerçekleştirmek için çalışmalar yapmaya başlamıştır. Babalar Günü'nün kutlanmasını talep eden Dodd, kendi babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü olması için çaba sarf etmiştir. Ancak ortaya çıkan aksilikler sonucunda çalışmalar belirlenen vakitte bitmemiş ve Babalar Günü kutlanma tarihi haziran ayının üçüncü pazarına denk gelmiştir.

BABALAR GÜNÜ HEDİYE FİKİRLERİ

Her yıl Babalar Günü'nün yaklaşmasıyla kutlama yapacak kişilerin aklında beliren en önemli mesele "hediye" oluyor. Bu özel günde sevdiklerini mutlu etmek isteyen milyonlarca kişi Babalar Günü'nde alınacak hediyeleri araştırıyor.

Babalar Günü'nde alınacak hediyelerden birisi de içerisinde babanızla, babayla eski fotoğraflarınızın bulunduğu bir albüm olabilir. Öte yandan babanızla çekildiğiniz fotoğrafı çerçeve halinde hediye edebilirsiniz.

Kişiye özel tasarım kupa bardak, anahtarlık gibi eşyalar da bu tür özel günlerde en çok tercih edilen hediyelik eşyalar arasında yer alıyor. Bu eşyalara isim yazılabiliyor, fotoğraf eklenebiliyor.

Eğer giyim alışverişi yapmak istiyorsanız yaz aylarının da gelmesiyle şort, terlik, şapka, güneş gözlüğü gibi eşyaları hediye olarak tercih edebilirsiniz. Öte yandan gömlek, pantolon, tişört, kravat, takım gibi, babanızın zevkine uygun renklerdeki, kıyafetleri hediye edebilirsiniz.

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