Babalar Günü birçok ülkede aynı anda kutlanıyor. İlk defa kutlanan yer Washington'un Spokane şehri olmuştur. Babalar Günü fikri, Sonora Smart Dodd adında bir kızın fikridir. Dodd, Anneler Günü'nün kutlandığı gibi Babalar Günü'nün de kutlanmasını istemiştir. Kutlamalar için geri sayım başlamışken babalar veya baba adayları için yapılacak alışveriş heyecanı devam ediyor. Birçok kişi babasına, babaya alacakları hediyeleri araştırıyor. Peki Babalar günü ne zaman? Babalar gününe kaç gün var? İşte ayrıntılar...

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü her yıl haziran ayının üçüncü pazarına denk gelir. Bu yıl Babalar Günü, 20 Haziran 2021 Pazar kutlanacaktır. Babalar Günü birçok ülkede saygıyla anılır ve aynı anda kutlanmaktadır.

BABALAR GÜNÜNE KAÇ GÜN VAR?

17 Haziran 2021 Perşembe itibariyle, haziran ayının üçüncü pazarında kutlanacak Babalar Günü'ne 3 gün kalmıştır.

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı Sonora Smart Dodd, Anneler Günü'nün kutlandığı gibi Babalar Günü'nün de kutlanması gerektiğini düşünmüş ve bu isteğini gerçekleştirmek için çalışmalar yapmaya başlamıştır. Babalar Günü'nün kutlanmasını talep eden Dodd, kendi babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü olması için çaba sarf etmiştir. Ancak ortaya çıkan aksilikler sonucunda çalışmalar belirlenen vakitte bitmemiş ve Babalar Günü kutlanma tarihi haziran ayının üçüncü pazarına denk gelmiştir.