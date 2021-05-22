Babalar günü ne zaman? İşte Babalar Günü’nün tarihçesi

İlk olarak bir Amerikan iç savaş gazisinin kışı tarafından dile getirilen Babalar Günü, her yıl haziran ayının üçüncü Pazar gününde kutlanıyor. Hediyeler ve çeşitli sürprizlerle kutlanan Babalar Günü’nde babalarımıza ve bizlere baba şefkati gösterenlere bir nebze de olsa teşekkür etme imkanı elde edilmiş oluyor.

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Her yıl haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar Günü, bu yıl 20 Haziran 2021 Pazar gününe denk geliyor.

BABALAR GÜNÜ’NÜN TARİHÇESİ

Sonora Smart Dodd isimli genç kadın bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızıydı ve Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünüyordu. Çünkü kendilerine çok emek veren babası annelerinin yokluğunda 6 çocuğunu tek başına büyütmüştü.

Dodd, babasının doğum günü olan 5 Haziran tarihinin Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlasa bile çalışmalar o tarihe yetişmediği için kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmek zorunda kaldı.

İlk defa 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanan Babalar Günü, 1924’te ABD Başkanı Calvin Coolidge tarafından desteklenmiş; ancak resmi olarak Babalar Günü ilan edilmemiştir.

Her yıl haziran ayının 3. pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bildiri ise,1966’da ise dönemin başkanı Lyndon Johnson tarafından yayımlamıştır. 1972 yılına gelindiğinde ise başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.



