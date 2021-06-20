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Babalar Günü sürprizinin böylesi! Kavga ihbarı diye gittiler, o manzarayı görünce şaşkına döndüler

20.06.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da Babalar Günü'nde kavga ihbarına giden polisler, çocuklarıyla buluştu. Babalar Günü'nde baba polisler için sürpriz hazırlayan Konya Emniyet Müdürlüğü, unutulmaz bir kutlamaya imza attı.

Babalar Günü sürprizinin böylesi! Kavga ihbarı diye gittiler, o manzarayı görünce şaşkına döndüler

Konya Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü, 20 Haziran Babalar Günü'nde baba polisler için sürpriz hazırladı. Polisler, görevi başında çalıştığı sırada merkezin anonsuyla, kavga ihbarına gitti. Verilen adrese giden polis ekipleri, karşılarında çocuklarını gördü. Bir diğer polis baba ise emniyet binası önünde beklerken, gelen ekip arabasından çocukları indi, komiser yardımcısının da içinde bulunduğu sürprizde duygu dolu anlar yaşandı. Polis kameraları o an kayıttaydı.

"TAÇSIZ KRALLARIMIZ"

Konya Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sitesinde, “Onlar bizim pelerinsiz kahramanlarımız. Babalarımızla öğrendik güvenmeyi, sevmeyi, merhameti ve şefkati. Babalarımız ile geldik en büyük zorlukların üstesinden, taçsız krallarımız babalar günü kutlu olsun” mesajıyla o anları paylaştı.

DHA


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Babalar Günü Konya

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