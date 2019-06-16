HABER

Babalar Günü'nde babasını toprağa verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 16:02 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki demir çelik fabrikasında çıkan yangında ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden vardiya formeninin cenazesi toprağa verildi - Doku nakli için askerden izinli gelen ve cenaze törenine sedyede katılan Muhammed Akbaş, Babalar Günü'nde babasını toprağa vermenin üzüntüsünü yaşadı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki demir çelik fabrikasında çıkan yangında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden vardiya formeni Hasan Akbaş'ın cenazesi defnedildi.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (ERDEMİR) 1 Haziran'da, 2. Yüksek Fırın'da oksijen verildiği sırada çıkan yangında ağır yaralanarak kaldırıldığı hastaneden sevk edildiği Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'nde yaşamını yitiren vardiya formeni Akbaş'ın (46) cenazesi ilçeye getirdi.

Akbaş için Erdemir'e ait Göztepe Hastanesi önünde tören düzenlendi. Babasına doku nakli için askerden izinli gelen Muhammed Akbaş da tören alanına sedyeyle getirildi. Babalar Günü'nde babasını toprağa vermenin üzüntüsünü yaşayan Akbaş, törenin ardından Göztepe Hastanesine götürüldü.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yaptığı konuşmada, büyük üzüntü içerisinde olduklarını belirterek, "Sadece demir çelik camiası değil, Ereğli halkı da büyük bir keder ve üzüntü içerisindedir. Ereğli ekonomisi için çeliğe hayat vermek, ülkemizi kalkındırmak, geliştirmek için canıyla kanıyla savaş veren arkadaşlarımızdan birini kaybetmenin üzüntüsü bizleri daha da derinden üzüyor." ifadelerini kullandı.

Posbıyık, vatani görevini yaptığı sırada babasının iş kazası geçirmesi sonucu doku nakli için birliğinden izinli gelen Muhammed Akbaş'ın, Babalar Günü'nde daha büyük acı yaşadığını dile getirerek, başsağlığı diledi.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Hasan Akbaş'ın cenazesi, ilçeye bağlı Ova köyünde kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

- Erdemir'den başsağlığı mesajı

Öte yandan Erdemir'in Akbaş için yayımladığı başsağlığı mesajında, "1 Haziran Cumartesi günü Ereğli Demir Çelik Fabrikaları'nda gerçekleşen kaza sonucu ağır yaralanan Hasan Akbaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmiştir. Mesai arkadaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor, Akbaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

- Olay

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nda 1 Haziran'da, 2. Yüksek Fırın'da oksijen verildiği sırada yangın çıkmış, fabrikaya ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülmüştü.

Yangında vardiya formeni Hasan Akbaş'ın vücudunda 2'nci derecede yanıklar oluşurken mühendis Koray Oktay ise hafif yaralanmıştı.

Yaralılar, kuruma ait Göztepe Hastanesinde tedavi altına alınmış, yaralılardan Akbaş, vücudundaki yanıklar nedeniyle Kocaeli'nin Derince ilçesindeki bir hastaneye sevk edilmişti.

PARTNERErkekler dikkat! Siz de bunları tüketiyorsanız...Erkekler dikkat! Siz de bunları tüketiyorsanız...
"Hesabı inşallah İstanbul halkı tamamlayacak""Hesabı inşallah İstanbul halkı tamamlayacak"
Şehit askerle ilgili kahreden detayŞehit askerle ilgili kahreden detay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erdemir Ereğli iş kazası Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

Murat Boz'a vale göndermesi: Allah biliyor

Murat Boz'a vale göndermesi: Allah biliyor

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

Kur'an-ı Kerim provokasyonu

Kur'an-ı Kerim provokasyonu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şırnak’ta şehit olan askerle ilgili kahreden detay

Şehit askerle ilgili kahreden detay

Son dakika! Kemerburgaz'da off road aracı kalabalığın arasına daldı, çok sayıda yaralı var

Kemerburgaz'da off road aracı kalabalığa daldı, yaralılar var

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Marmara'da etkili olacak

Son dakika uyarısı: Etkisini artıracak

Şırnak'taki operasyonda Emine Toy ve Yılmaz Begiç öldürüldü

Emine Toy ve Yılmaz Begiç öldürüldü

Denizli'de 3,2 büyüklüğünde deprem!

Denizli'de deprem!

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.