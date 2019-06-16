Babalar Günü'nde babasını toprağa verdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki demir çelik fabrikasında çıkan yangında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden vardiya formeni Hasan Akbaş'ın cenazesi defnedildi.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (ERDEMİR) 1 Haziran'da, 2. Yüksek Fırın'da oksijen verildiği sırada çıkan yangında ağır yaralanarak kaldırıldığı hastaneden sevk edildiği Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'nde yaşamını yitiren vardiya formeni Akbaş'ın (46) cenazesi ilçeye getirdi.

Akbaş için Erdemir'e ait Göztepe Hastanesi önünde tören düzenlendi. Babasına doku nakli için askerden izinli gelen Muhammed Akbaş da tören alanına sedyeyle getirildi. Babalar Günü'nde babasını toprağa vermenin üzüntüsünü yaşayan Akbaş, törenin ardından Göztepe Hastanesine götürüldü.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yaptığı konuşmada, büyük üzüntü içerisinde olduklarını belirterek, "Sadece demir çelik camiası değil, Ereğli halkı da büyük bir keder ve üzüntü içerisindedir. Ereğli ekonomisi için çeliğe hayat vermek, ülkemizi kalkındırmak, geliştirmek için canıyla kanıyla savaş veren arkadaşlarımızdan birini kaybetmenin üzüntüsü bizleri daha da derinden üzüyor." ifadelerini kullandı.