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Babalar Günü'nde şehitliğe acı ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 13:09 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Konak ilçesi Kadifekale semtindeki Hava Şehitliği'nde Babalar Günü’nde duygusal anlar yaşandı.

Babalar Günü'nde şehitliğe acı ziyaret

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesi Kadifekale semtindeki Hava Şehitliği'nde Babalar Günü’nde duygusal anlar yaşandı. Hakkari Çukurca'da 2012 yılında şehit olan oğlu Uzman Çavuş Mehmet Çiftçi'nin mezarını ziyaret eden Satılmış Çifti, "Babalar Günü'nde o bana gelemedi, ben oğluma geldim" dedi.
Babalar Günü nedeniyle Kadifekale semtindeki Hava Şehitliği'ne gelenler, anı defterini imzalayıp, şehitlerin kabirlerine çiçek bıraktı, su döktü ve dualar etti. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2012 yılında askeri birliğin geçişi sırasında, teröristlerce yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Çiftçi'nin İzmir'de yaşayan babası Satılmış Çifti (65) de Babalar Günü'nde oğlunun kabrini ziyaret etti.
Acılı baba, "Yanımda hiç kimsem yok. Bir tek bu oğlum var. Her zaman geliyorum ziyaretine. Ne Babalar Günü'nde, ne de Anneler Günü'nde kimsemiz kalmadı. Gelenimiz yok. Babalar Günü'nde o bana gelemedi, ben oğluma geldim" diye konuştu.

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Babalar Günü'nde şehitliğe acı ziyaretBabalar Günü'nde şehitliğe acı ziyaretBabalar Günü'nde şehitliğe acı ziyaretBabalar Günü'nde şehitliğe acı ziyaret

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