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Babalar gününde sokağa çıkmak serbest mi? Babalar Gününde sokağa çıkma yasağı var mı?

19.06.2021 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yıl Haziran ayının üçüncü pazar günü olarak kutlanan babalar günü 2021 yılında ise 20 Haziran gününe denk geliyor. Babaları ile vakit geçirmek, onları ziyarete gitmek isteyen vatandaşlar tarafından babalar gününde sokağa çıkma yasağının uygulanıp, uygulanmayacağını araştırmaya başlandı. Peki Babalar gününde sokağa çıkmak serbest mi? Detaylar haberimizde...

Babalar gününde sokağa çıkmak serbest mi? Babalar Gününde sokağa çıkma yasağı var mı?

Yılın en özel günleri arasında yer alan babalar gününe sayılı saatler kala vatandaşlar tarafından bu anlamlı günde sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu oldu. Pandemi sürecinde olmamız nedeniyle babalar gününü dışarıda geçirmek isteyenler tarafından araştırılan sokağa çıkma yasağı hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz...

BABALAR GÜNÜNDE SOKAĞA ÇIKMAK SERBET Mİ, SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Her yıl Haziran ayının üçüncü haftasında kutlanan babalar günü bu yıl 20 Haziran tarihine denk geliyor. Bu özel günde babalarını mutlu etmek isteyenler tarafından ne hediye alınacağı araştırılırken bunun yanı sıra sokağa çıkma yasağının olup, olmayacağı da merak konusu oldu. Haziran ayının ilk gününde yayınlanan genelge ile kademeli normalleşme sürecine girilmişti. Genelgede yer alan bilgiye göre pazar günleri zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediliyor. Bu kapsamda 20 Haziran Pazar gününe denk gelen babalar gününde sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam edilecek.

Babalar gününde sokağa çıkmak serbest mi? Babalar Gününde sokağa çıkma yasağı var mı?

BABALAR GÜNÜNÜN TARİHİ GEÇMİŞİ NEDİR, İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Bir Amerikan iç savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, anneler günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmesiyle başlar her şey. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüş ve babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamıştır. Ancak bu çalışmalar babasının doğum gününe yetişemeyerek, kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe yetişebilmiştir.
Babalar gününde sokağa çıkmak serbest mi? Babalar Gününde sokağa çıkma yasağı var mı?

Bu nedenle Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş, ancak resmi olarak ilan etmemiştir. 1966 senesine gelindiğinde ise dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır.

Babalar gününde sokağa çıkmak serbest mi? Babalar Gününde sokağa çıkma yasağı var mı?


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