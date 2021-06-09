Babalar gününe kaç gün var? Babalar günü haziranın kaçında kutlanıyor?

Her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü’nün tarihi çok eskilere dayanıyor. Bir ABD iç savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd’un önermesiyle birlikte 1910 yılından beri kutlanan Babalar gününün çıkışı, anlamlı bir hikâyeye dayanıyor…
Babalar günü bu sene 20 Haziran 2021 Pazar günü kutlanacak.
Bir ABD iç savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünerek harekete geçti. Dodd’un babası annelerinin yokluğunda 6 çocuğuna bir başına bakmaya çalışıyordu… Babasının doğum günü olan 5 Haziran’ın Babalar Günü ilan edilmesi adına çalışmalara başlayan Dodd, bir nebze olsun bunda başarılı olmuştu. Ancak yapılan çalışamların ardından Babalar Günü, her yıl haziran ayının 3. pazar günü ilan edildi.
Bundan dolayı Babalar Günü haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanır. Babalar Günü, ilk defa 19 Haziran 1910 tarihinde ABD’nin başkenti Washington’un Spokane kentinde kutlandı. 1924’te ABD Başkanı Calvin Coolidge, kutlamalara destek vermesine rağmen; resmî olarak Babalar Günü ilan etmemişti.
1966’da da o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her sene haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri paylaşmıştı. 1972’de ise başkan Richard Nixon’ın imzasıyla Babalar Günü resmî olarak olarak ABD’de resmî tatil ilan edilmişti.
Babalar Günü‘nde babanıza farklı ve güzel bir hediye almak için ilk başta onun nelerden hoşlandığını, günlük hayatını düşünün. Kullanışlı bir hediye olsun istiyorsanız, iş hayatında veya günlük hayatta işine yarayacak bir hediyeyi Babalar Günü‘nde babanız için seçebilirsiniz.
Alacağınız hediyeyi kişiselleştirerek daha evvel aldığınız hediyelerden farklı bir hâle getirebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse; babalar günü için babanıza alacağınız kol düğmesinde adının baş harfleri olabilir, kutusunda sizin ona mesajınız yazabilir.
Her gün iş hayatında kullandığı kartvizitliğinin yerine isminin yazılı olduğu bir gümüş kartvizitlik de babalar günü için ideal bir hediye olabilir.