Babalar gününe kaç gün var? Babalar günü haziranın kaçında kutlanıyor?

Her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü’nün tarihi çok eskilere dayanıyor. Bir ABD iç savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd’un önermesiyle birlikte 1910 yılından beri kutlanan Babalar gününün çıkışı, anlamlı bir hikâyeye dayanıyor…

BABALAR GÜNÜ HAZİRANIN KAÇINDA KUTLANIYOR?

Babalar günü bu sene 20 Haziran 2021 Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ TARİHİ

Bir ABD iç savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünerek harekete geçti. Dodd’un babası annelerinin yokluğunda 6 çocuğuna bir başına bakmaya çalışıyordu… Babasının doğum günü olan 5 Haziran’ın Babalar Günü ilan edilmesi adına çalışmalara başlayan Dodd, bir nebze olsun bunda başarılı olmuştu. Ancak yapılan çalışamların ardından Babalar Günü, her yıl haziran ayının 3. pazar günü ilan edildi.

Bundan dolayı Babalar Günü haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanır. Babalar Günü, ilk defa 19 Haziran 1910 tarihinde ABD’nin başkenti Washington’un Spokane kentinde kutlandı. 1924’te ABD Başkanı Calvin Coolidge, kutlamalara destek vermesine rağmen; resmî olarak Babalar Günü ilan etmemişti.