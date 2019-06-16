HABER

Babalar Günü’nü şehitlikte kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 13:02 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da 2 yıl önce şehit olan Mehmet Gürses’in kızı Gamze Karslı babasının şehitlikteki mezarında onun fotoğrafını öpüp gözyaşları içinde severek Babalar Gününü kutladı.Diyarbakır-Bismil karayolunda 28 Ağustos 2017 günü askeri araçların geçişi sırasında bölücü terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan el tapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 2 sivilden 55 yaşındaki Mehmet Gürses’i kızı Gamze Karslı Babalar Günü’nde unutmadı.

Diyarbakır’da 2 yıl önce şehit olan Mehmet Gürses’in kızı Gamze Karslı babasının şehitlikteki mezarında onun fotoğrafını öpüp gözyaşları içinde severek Babalar Gününü kutladı.
Diyarbakır-Bismil karayolunda 28 Ağustos 2017 günü askeri araçların geçişi sırasında bölücü terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan el tapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 2 sivilden 55 yaşındaki Mehmet Gürses’i kızı Gamze Karslı Babalar Günü’nde unutmadı. Gürses’in Asri Mezarlıktaki Garnizon Şehitliğindeki mezarına gelen Karslı burada babasının mezar taşındaki fotoğraflarını sevip öptü. Gözyaşları içinde babasının Babalar Gününü kutlayan ve mezarını temizleyen Karslı uzun süre mezar başında dua etti.
Gamze Karslı, tüm babaların Babalar Gününü kutladığını belirterek, "Babası olmayan için bayram ve özel günler olmuyor. Babamı kaybedeli 2 yıl oldu babasız olmak gerçekten çok zor. Onsuz 2 yıl geçti bizim özel günümüz, Babalar Günümüz, bayramımız yok yani hiçbir şeyimiz yok babasızlık çok zor" diye ağladı.

Babalar Günü’nü şehitlikte kutladı

Babalar Günü’nü şehitlikte kutladı

Babalar Günü’nü şehitlikte kutladı

Babalar Günü’nü şehitlikte kutladı

Babalar Günü’nü şehitlikte kutladı

Babalar Günü’nü şehitlikte kutladı

Babalar Günü’nü şehitlikte kutladı

Babalar Günü’nü şehitlikte kutladı

Babalar Günü’nü şehitlikte kutladı

Babalar Günü’nü şehitlikte kutladı

Babalar Günü’nü şehitlikte kutladı

Babalar Günü’nü şehitlikte kutladı

Babalar Günü’nü şehitlikte kutladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

Murat Boz'a vale göndermesi: Allah biliyor

Murat Boz'a vale göndermesi: Allah biliyor

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Kur'an-ı Kerim provokasyonu

Kur'an-ı Kerim provokasyonu

Taş, bıçak ve sopalar havada uçuştu!

Taş, bıçak ve sopalar havada uçuştu!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de 3,2 büyüklüğünde deprem!

Denizli'de deprem!

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

İdlib'de TSK gözlem noktasına saldırı!

İdlib'de TSK gözlem noktasına saldırı!

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

TSK'dan İdlib'e büyük sevkiyat

TSK'dan sıcak bölgeye büyük sevkiyat

İçişleri Bakanlığı duyurdu: İdil'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! Öldürüldüler...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.