MAGAZİN

'Babalar Günü'nü unutmadılar

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.06.2019 12:41 | Son Güncelleme

Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla 'Babalar Günü'nü böyle kutladı.

'Babalar Günü'nü unutmadılar

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ünlü isimler bu defa paylaşımlarını çok özel bir gün için yaptı.

Pek çok ünlü isim babasının ya da kocasının fotoğraflarını hesaplarından paylaşarak onların ‘Babalar Günü’nü kutladı.


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