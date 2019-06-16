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Babalar Günü'nü yüzerek kutladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 16:21 | Son Güncelleme

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü "Babalar Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, babalar ve çocukları yüzme etkinliğinde buluşturuldu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü "Babalar Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte babalar ve çocukları yüzme etkinliğinde buluşturuldu.

Elazığ olimpik yüzme havuzunda 50 aşkın 0-10 yaş arası ilk yüzmeyi öğrenen çocuk, babalarıyla yüzdükten sonra babalarına katılım belgesi verdi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Suphi Döner, burada yaptığı açıklamada, Babalar Günü için özel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Etkinlikte çocuk ve babaların unutulmaz bir gün geçirdiğini anlatan Döner, şöyle konuştu:

"Çocuklar babalarına doğru yüzerek onlara sevgilerini gösterdiler. Birbirlerine sarılarak birbirlerini tebrik ettiler. Babalar katılım belgelerini çocuklarının ellerinde aldılar. Onun sevincini hep birlikte yaşadılar. Baba anne çocuk bir araya gelince sevgi yumağı oluşuyor. Ülkemizde aile değeri çok önemli. Çok güzel bir aile yapımız var."

Etkinliğe katılan baba Serkan Yıldırım da etkinliğin kendisi için çok anlamlı olduğunu ifade etti.

Yıldırım, "Kızım sağ olsun bana böyle bir imkan sağladı. Benim için en güzel bir Babalar Günü hediyesi oldu. Kızım ile unutulmaz bir gün yaşadım." dedi.

Orhan Çelik ise etkinliğin çok eğlenceli geçtiğini, oğluyla güzel bir gün yaşadığını dile getirdi.

Çocuklardan İpek Yıldırım, "Mutlu oldum. Bugün babalarımız için yüzdük. Onlar ile buluştuk. Çok güzel bir etkinlik oldu. Yüzme etkinliğini babalarımız ile anlamlandırdık." ifadelerini kullandı.

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