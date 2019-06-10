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Babalar için 360 pantolon

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 15:18 | Son Güncelleme

Hem enine hem boyuna esneme özelliğe sahip 360 pantolon her an her yerde hareket özgürlüğü sağlıyor.Erkek giyim sektörünün önde gelen markası Altınyıldız Classics, Babalar Günü’nde babalarla çocukların doyasıya oynaması amacıyla her yöne esneyen 360 pantolonu tasarladı.Hem enine hem boyuna esneme özelliğe sahip 360 pantolon her an her yerde hareket özgürlüğü sağlıyor.

Babalar için 360 pantolon

Hem enine hem boyuna esneme özelliğe sahip 360 pantolon her an her yerde hareket özgürlüğü sağlıyor.
Erkek giyim sektörünün önde gelen markası Altınyıldız Classics, Babalar Günü’nde babalarla çocukların doyasıya oynaması amacıyla her yöne esneyen 360 pantolonu tasarladı.
Hem enine hem boyuna esneme özelliğe sahip 360 pantolon her an her yerde hareket özgürlüğü sağlıyor. Doğal pamuk elyafı ile elastanı buluşturan kumaş, giyildikten sonra eski formunu geri kazanıyor. Diz izi de yapmayan pantolonlar sayesinde babalar çocuklarıyla özgürce koşup, oyun oynarken şıklığını da koruyor.
Hareket özgürlüğü sağlayan 360 pantolonlar, ilkbahar - yaz aylarının enerjisini yansıtan canlı renkleriyle rahatlık ve modern şıklığı bir arada sunuyor.

Babalar için 360 pantolon

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