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Babalar için 'sesli kolye' tasarladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 09:25 | Son Güncelleme

 BABALAR Günü için hediye arayışları sürürken, İzmir'de tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir kuyumcu, 'sesli kolye' tasarladı.

Babalar için 'sesli kolye' tasarladı

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - BABALAR Günü için hediye arayışları sürürken, İzmir'de tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir kuyumcu, 'sesli kolye' tasarladı. Kolyeye görüntü yükleniyor, QR kodunu (karekodu) akıllı telefonlarına indirenler kendisine iletilen sesli mesajı dinliyor.
Babalar Günü'nde babalarına parfüm, saat ya da kravat gibi sıradan hediye almak istemeyenler sevgilerini sesli mesajlı kolyelerle iletiyor. İzmir'deki bir kuyumcu da Babalar Günü için sesli kolye tasarladı. Her kolye için kişiye özel üretilen QR kodunu (karekodu) akıllı telefonlarına indirenler sadece kolye üzerindeki karekod ve 'sesli kolye' uygulaması ile erişebilecekleri çok özel görüntüleri hediyelerine ekledi. Ürünlerinde teknolojiyi kullanan kuyumcu Osman Nuri Çam, 200 TL'den satışa sunduğu sesli kolyelerle müşterilerinin ilgisini çekti. Babalar Günü için yeni bir ürün yelpazesi sunduklarını anlatan Çam, şöyle dedi:
"Çocuklar babalarıyla ya da anneler eşleriyle çekildikleri fotoğrafları bize gönderiyor. Lazer makinesinde gümüşü astar haline getirip bilgisayarda bu fotoğrafı işliyoruz. Makine astarı kazıyor ve kesiyor. Gümüş plakanın üzerine fotoğraf işleniyor. Daha sonra cila ve boya işlemi yapılıyor. Aynı işlemi kolye ucunda olduğu gibi kol düğmesi, anahtarlık, şövalye yüzüğü ya da kravat iğnesi gibi hediyeliklerde de uygulayabiliyoruz. Farklı tasarımlarla satışa sunuyoruz."
Fotoğrafın uygulandığı hediyelik malzemelerin arkasına bir karekod yerleştirdiklerini anlatan Çam, hediyeyi alan babaların telefonlarına yüklediği uygulamayla kendilerine özel mesajı istedikleri an izleyebileceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hediye edilecek objelere görüntü veya ses yükleyebilecekleri bir uygulama geliştirdik. Ürünün arkasındaki karekoda sesli mesaj yükleyip eşlerine ya da babalarına hediye verebiliyorlar. Müşteriler internet üzerinden de bize ulaşıyor. Sosyal medyada duyurular yapıyoruz. İnsanların ilgisini çekiyor, talepler arttı. Karekoda videolarını yükleyip babalarına hediye edebiliyorlar. Sadece Babalar Günü için değil eşler arasında da ilginç bir hediye seçeneği sunuyor."
UNUTULMAZ HATIRA
Bu yıl klasik hediye yerine babasına sesli kolye alacağını dile getiren Yusuf Karaaslan (14) da "Babama hep parfüm alıyordum. Bu yıl farklı birşey almak istedim. İnternette gördüm ve buraya geldim. Babam için görüntü çekeceğim. Babam için unutulmaz bir hatıra olacak" dedi.

FOTOĞRAFLI

Babalar için 'sesli kolye' tasarladıBabalar için 'sesli kolye' tasarladıBabalar için 'sesli kolye' tasarladıBabalar için 'sesli kolye' tasarladı

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