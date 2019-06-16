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Babalar ve çocuklar kıyasıya yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 17:01 | Son Güncelleme

Nata Vega Outlet Alışveriş Merkezi, babalar ve çocuklarına özel sürpriz hediyeli etkinlikler düzenleyerek, Babalar Günü’nü ziyaretçileriyle birlikte kutladı.Alışveriş merkezinde bulunan ana fuaye alanına kurulan dev bilardo futbol sahasında babaları ile birlikte takım olarak yarışan çocuklar, bilardo topu görünümlü dev futbol toplarıyla oynayarak kazanmak için kıyasıya mücadele verdiler.

Nata Vega Outlet Alışveriş Merkezi, babalar ve çocuklarına özel sürpriz hediyeli etkinlikler düzenleyerek, Babalar Günü’nü ziyaretçileriyle birlikte kutladı.
Alışveriş merkezinde bulunan ana fuaye alanına kurulan dev bilardo futbol sahasında babaları ile birlikte takım olarak yarışan çocuklar, bilardo topu görünümlü dev futbol toplarıyla oynayarak kazanmak için kıyasıya mücadele verdiler. Alanda kurulu ikinci etkinlik olan 3 takımın aynı anda yarışabileceği X Box etkinliğinde ise babalar ve çocukları engelli koşu, bisiklet yarışı, kayak yarışı, yamaç paraşütü, bowling ve şut çekme etaplarında takım olarak yarıştılar. Babalar ve çocukların kıyasıya yarıştığı ve eğlendiği yarışlarda kazanan takımlar sürpriz hediyelerin sahibi oldu.
Ayak bilardosu oyununda oğluyla birlikte birinciliği kazanan Cemal Düzelten, "Çok mutluyuz her şey oğlum sayesinde oldu. Çok başarılı atışlar yaptı. Oğlumla bir etkinliğe katılmak çok mutlu edici, gurur duyuyorum. Böyle güzel bir etkinlik yaptıkları için alışveriş merkezi yönetimine de teşekkür ediyorum. Bizim için eğlenceli oldu" ifadelerini kullandı.
Emekli matematik öğretmeni Ahmet Yılmazer (65), ayak bilardosu oyununda iddialı olduklarını vurgulayarak, "Bu mutlu günümüzde bir eğlence olsun diye oğlumla birlikte buraya katılmak istedim. Ben emekli matematik öğretmeniyim, vuracağımız topa göre açıları biliyoruz" ifadelerini aktardı.
Yaşı en büyük oğul sıfatıyla yarışmaya katılan küçük Yılmazer, "Neticede babamın oğluyum. Sorduk bir üst sınır var mı, diye olmadığını söylediler. Daha önce böyle bir programa babamla birlikte katılmadım. Rakibe bakacağız. Bizim takımımızın adı Yılmazerler takımı" diye konuştu.
Öte yandan, X Box oyununa katılan ve birinci olan iki çocuk babası Murat Erim, "Oyun, eğlenceli ve güzel bir deneyimdi. Eve alınıp çocuklarla birlikte oynanabilir. Çocuklarım henüz Babalar Günü’mü kutlayabilecek bilinçte değiller. Bütün babaların, Babalar Günü kutlu olsun. Tüm babaların çocuklarıyla ilgili olmasını istiyorum. Çocuklarımız için en büyük sevincin, mutluluğun babalarının kendileriyle ilgilenmesi olduğunu düşünüyorum. Çocuklara verilecek en büyük şey; ilgi ve sevgi" şeklinde konuştu.

Babalar ve çocuklar kıyasıya yarıştı

Babalar ve çocuklar kıyasıya yarıştı

Babalar ve çocuklar kıyasıya yarıştı

Babalar ve çocuklar kıyasıya yarıştı

Babalar ve çocuklar kıyasıya yarıştı

Babalar ve çocuklar kıyasıya yarıştı

Babalar ve çocuklar kıyasıya yarıştı

Babalar ve çocuklar kıyasıya yarıştı

Babalar ve çocuklar kıyasıya yarıştı

Babalar ve çocuklar kıyasıya yarıştı

Babalar ve çocuklar kıyasıya yarıştı

Babalar ve çocuklar kıyasıya yarıştı

Babalar ve çocuklar kıyasıya yarıştı

Babalar ve çocuklar kıyasıya yarıştı

Babalar ve çocuklar kıyasıya yarıştı

Babalar ve çocuklar kıyasıya yarıştı

Babalar ve çocuklar kıyasıya yarıştı

Babalar ve çocuklar kıyasıya yarıştı

Babalar ve çocuklar kıyasıya yarıştı

Babalar ve çocuklar kıyasıya yarıştı

Babalar ve çocuklar kıyasıya yarıştı

Babalar ve çocuklar kıyasıya yarıştı

Babalar ve çocuklar kıyasıya yarıştı

Babalar ve çocuklar kıyasıya yarıştı

Babalar ve çocuklar kıyasıya yarıştı

Babalar ve çocuklar kıyasıya yarıştı

Babalar ve çocuklar kıyasıya yarıştı

Babalar ve çocuklar kıyasıya yarıştı

Babalar ve çocuklar kıyasıya yarıştı
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