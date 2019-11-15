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Babalar ve kızlarını birlikte bale yaparken gösteren video viral oldu

15.11.2019 03:35 | Son Güncelleme

ABD'deki bir okulda babalar ve kızlarını birlikte bale yaparken gösteren bir video, dünya çapında yüz binlerce kez izlendi ve ünlü isimlerden de beğeni topladı. Dans okulunun kurucusu Erin Lee, BBC'ye yaptığı açıklamada, babalara karşı önyargıların yıkılmasına katkı sağladıklarını söyledi.

Babalar ve kızlarını birlikte bale yaparken gösteren video viral oldu

ABD'deki bir okulda babalar ve kızlarını birlikte bale yaparken gösteren bir video viral oldu.

Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentinde çekilen video, Echappe Dans ve Sanat Okulu'nun kurucusu Erin Lee tarafından Pazar günü sosyal medyaya yüklendi.

Dünya çapında paylaşılan video, yüz binlerce kez izlendi ve ünlü isimlerden de beğeni topladı.

Erin Lee, insanların babalara dair önyargılarını yıkmayı sevdiğini söylüyor.

Lee, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Kendilerini bu şekilde adamış olmaları çok güzel" diyor.

Ağırlıklı olarak Afrika kökenli Amerikalıların geldiği bir dans okulu olduklarını söyleyen Lee, babaların önyargılarla karşılaştığını ifade etti:

"Onlara baktığınızda, harika babalar olacaklarını beklemiyorsunuz" dedi ve ekledi:

"Bu doğru değil. Bu nedenle insanların fikirlerini biraz değiştirebilmek için platformumuzu kullanıyor olmamız çok iyi."

https://www.instagram.com/p/B4p16DtBBqK/

Lee babaların kızlarını okula bırakıp, okuldan almaları ve çocukların dans yaşamlarında etkin bir rol oynamaları nedeniyle fikrin ortaya çıktığını söyledi:

"İki yıl önce 'Dansa katılma fikrine ne dersiniz?' dedik ama 'Hayır' dediler. Dans salonunda yer almalarını sağlamak zor oldu.

"İki yıl sonra, kendilerini adamış haldeler ve bu tarz babaların bu tür bir şeyin parçası olacağını düşünmezsiniz."

Kız çocuklarının babaları yanlarındayken "liderlik vasfını üstlendiklerini" söyleyen Lee, "Doğal olarak babalarının bildiklerinden daha fazlasını biliyorlar, bu nedenle o anda eğitici olmaktan ötürü çok heyecanlılar" diye konuştu ve ekledi:

"Babalarının ayaklarını, dizlerini büküşlerini düzeltiyorlar, bu yüzden bütün bu süreçte çok neşeliler."

'Kızımı desteklemek için yapmak istedim'

Baba-kız aktivitesi, okulda bir ay boyunca süren topluluk faaliyetlerinin bir parçası.

"Good Morning America" (Günaydın Amerika) isimli bir televizyon programına konuşan bir baba, "Kızıma yaşamak ve yeni şeyler denemek zorunda olduğunu aşılıyorum. Benim için tereddüt edecek bir durum yoktu. Kızım için orada olmak ve onu desteklemek, bunu yapmak istedim" dedi.

Video, aralarında Amerikalı oyuncu Jennifer Garner'ın da olduğu bir dizi ünlü tarafından paylaşıldı.

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