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Babalar yarıştı, çocuklar izledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 16:10 | Son Güncelleme

Nevşehir’de 14 Haziran Babalar Günü dolayısıyla bir alışveriş merkezi tarafından çiğ köfte yarışması düzenlendi.Nevşehir Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezi tarafından 14 Haziran Babalar Günü dolayısıyla çiğ köfte yarışması düzenlendi.

Nevşehir’de 14 Haziran Babalar Günü dolayısıyla bir alışveriş merkezi tarafından çiğ köfte yarışması düzenlendi.
Nevşehir Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezi tarafından 14 Haziran Babalar Günü dolayısıyla çiğ köfte yarışması düzenlendi. Düzenlenen çiğ köfte yarışmasına katılan babaların çiğ köfte yoğurması heyecanlı anların yaşanmasına neden olurken bazı çocuklar ise babalarına çiğ köfte yapımında yardımcı olmaları dikkatlerden kaçmadı.
Nissara AVM Genel Müdürü Göktürk Ozhan yaptığı açıklamada, Babalar Günü dolayısıyla hem babalar hem çocuklar birlikte zaman geçirsin istediğimiz için babalar ve çocuklar için çiğ köfte yarışması düzenledik dedi. Ozhan, “Babalar Günü dolayısıyla bir etkinlik yaptık. Bu etkinlik biraz farklı olsun babalar ve çocukları katılsın istedik. Etkinliğe 30 kişi başvuru yaptı. İçerisinden seçtiğimiz 16 kişi ile yarışmamız yapıyoruz. İlk üçe giren babalarımıza çeyrek altın vereceğiz. Böylece hem babalar hem çocukları birlikte bir etkinlik yapmış olacak. Yarışmamıza olan ilgi bizleri mutlu etti” diye konuştu.

Babalar yarıştı, çocuklar izledi

Babalar yarıştı, çocuklar izledi

Babalar yarıştı, çocuklar izledi

Babalar yarıştı, çocuklar izledi

Babalar yarıştı, çocuklar izledi

Babalar yarıştı, çocuklar izledi

Babalar yarıştı, çocuklar izledi

Babalar yarıştı, çocuklar izledi

Babalar yarıştı, çocuklar izledi

Babalar yarıştı, çocuklar izledi

Babalar yarıştı, çocuklar izledi

Babalar yarıştı, çocuklar izledi

Babalar yarıştı, çocuklar izledi
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