Babaları cami için arsayı hibe etti, çocukları parasını istedi

Bahçelievler’de bir vatandaşın yıllar önce cami yapılması için hibe ettiği arsanın peşine çocukları düştü. Çocuklar arsa için açtıkları davadan 3 milyonun üzerinde para kazanırken cami cemaati duruma isyan ederek, çocukların babalarının kararının arkasında durmasını istedi.

Hasan Güslü isimli vatandaş, Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi Asude Sokak ile Ulugazi Sokağın kesiştiği yerde bulunan arsasını cami yapılması için yıllar önce hibe etti. 700 metrekare büyüklüğündeki arsada Yunus Emre Camii’nin yapımına 1967’de başlandı. İlk bölümü 1970 yılında ibadete açılırken Güslü, arsanın tapusunu da ölmeden önce cami derneğine vermek istedi. Ancak o dönem tapu parasının toplanamaması nedeniyle devir gerçekleşmedi.

Babaları hibe etti, çocuklar parasını istedi

Hasan Güslü, 1985 yılında vefat ettikten sonra ise iddiaya göre 4 kızı ve bir oğlu cami arsasının parasının peşine düştü. Mirasçılar, arsanın bedelini almak için 2015 yılında dava açtı. 5 kardeşin talebini haklı bulan mahkeme, arsanın bedelinin kardeşlere ödenmesine hükmetti. Arsada ibadethane olması nedeniyle belediyeyi muhatap olarak kabul eden mahkeme, Bahçelievler Belediyesi’nin arsa bedelini ödemesine yönelik karar verdi. Bugün Kur’an Kursu ve imam lojmanının da yer aldığı cami için mirasçılar, faiziyle birlikte 3 milyon liranın üzerinde bir bedel kazandı. O dönem olaya tanıklık edenler ve cemaat ise duruma isyan ederek, çocukların babalarının kararının arkasında durmasını istedi.