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Babaları cinayete kurban gitti, engelli çocukları ile ortada kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 03:39 | Son Güncelleme

İzmir’in Tire ilçesi Kızılcahavlu köyünde yaşanan aile dramı yürekleri burktu.

İzmir’in Tire ilçesi Kızılcahavlu köyünde yaşanan aile dramı yürekleri burktu. 2009 yılında cinayete kurban giden babalarının ardından babaannelerinin yanına sığınan aile, tam 10 yıldır yokluk içinde yaşam savaşı veriyor.
Doğuştan iki engelli toplam üç çocuğu bulunan Hülya Beşirik, 10 yıl önce eşini kaybettikten sonra kayın validesinin evine yerleşti. 530 TL maaşla üç çocuğu için saçını süpürge eden anne çocukların büyümesi ile birlikte işin içinden çıkamaz hale geldi. Arda (13) ve İbrahim (16) adında iki engelli çocuğu bulunan aile için geçtiğimiz ay kaymakamlık bir çocuk için bakım maaşı bağladı.
Küçük yaşta obezite hastalığına yakalanan Arda çaresizlik nedeniyle tedavi olamıyor. Bir kez İzmir Behçet Uz Devlet Hastanesine giden Arda maddi imkan yetersizliğinden dolayı tedavi olamıyor. Gün geçtikçe şişmanlayan Arda için ailesi tedirgin oluyor. Çocukları ile zor günler geçirdiklerini söyleyen anne Hülya Beşirik, “Eşim 10 yıl önce vefat etti, bizim için zor günler başladı. İkisi engelli olmak üzere üç çocuğum var köyde kayın validemlerde yaşıyoruz. Onlar büyüdükçe sorunlarımız artıyor. 530 TL maaşım var. Ne yapacağımı şaşırdım. Yetkililerden bir an önce yardım bekliyorum. Oğlum şu an 145 kilo ve daha 13 yaşında. Bir an önce tedavi olması gerekiyor. Devletimizden bizlere yardım eli uzatmasını istiyoruz" diye konuştu.

Abla üniversiteye hazırlanıyor
Tire Yardım ve Eğitim Gönüllüleri Derneğinin bursu ile lise eğitimini tamamlayan abla Lütfiye Beşirik bir yandan üniversite sınavlarına hazırlanırken bir yandan da çalışıp kardeşlerine bakmak istiyor. Uygun bir yerde iş bulup çalışmak istediğini söyleyen abla Beşirik’in tek derdi ise kardeşi Arda’nın tedavi olması.

"Yardım eli bekliyoruz”
Babaanne Şadiye Beşirik ise 10 yıldır yaşam mücadelesi verdiklerini söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "10 yıl önce oğlumu öldürdüler. Biz tam 10 yıldır yokluk içinde yaşıyoruz. Sağ olsun dernekten Funda Hocamız bizlere sahip çıktı ve torunuma burs vererek okuttular. Ancak gün geçtikçe torunlarım büyüdü ve masraflarımız arttı. Bir an önce devletimizden yardım eli bekliyoruz."

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