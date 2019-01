Babaları cinayete kurban gitti, engelli çocukları ile ortada kaldı

İzmir’in Tire ilçesi Kızılcahavlu köyünde yaşanan aile dramı yürekleri burktu. 2009 yılında cinayete kurban giden babalarının ardından babaannelerinin yanına sığınan aile, tam 10 yıldır yokluk içinde yaşam savaşı veriyor.

Doğuştan iki engelli toplam üç çocuğu bulunan Hülya Beşirik, 10 yıl önce eşini kaybettikten sonra kayın validesinin evine yerleşti. 530 TL maaşla üç çocuğu için saçını süpürge eden anne çocukların büyümesi ile birlikte işin içinden çıkamaz hale geldi. Arda (13) ve İbrahim (16) adında iki engelli çocuğu bulunan aile için geçtiğimiz ay kaymakamlık bir çocuk için bakım maaşı bağladı.

Küçük yaşta obezite hastalığına yakalanan Arda çaresizlik nedeniyle tedavi olamıyor. Bir kez İzmir Behçet Uz Devlet Hastanesine giden Arda maddi imkan yetersizliğinden dolayı tedavi olamıyor. Gün geçtikçe şişmanlayan Arda için ailesi tedirgin oluyor. Çocukları ile zor günler geçirdiklerini söyleyen anne Hülya Beşirik, “Eşim 10 yıl önce vefat etti, bizim için zor günler başladı. İkisi engelli olmak üzere üç çocuğum var köyde kayın validemlerde yaşıyoruz. Onlar büyüdükçe sorunlarımız artıyor. 530 TL maaşım var. Ne yapacağımı şaşırdım. Yetkililerden bir an önce yardım bekliyorum. Oğlum şu an 145 kilo ve daha 13 yaşında. Bir an önce tedavi olması gerekiyor. Devletimizden bizlere yardım eli uzatmasını istiyoruz" diye konuştu.