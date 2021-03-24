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Babaları rahatsızlanınca 3 kız kardeş otomobil tamir servisinin başına geçti

24.03.2021 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 3 kız kardeş, babaları rahatsızlanınca otomobil tamir servisinin başına geçti. Servise gelen araçlarla ilgilenen, yedek parça ve ekspertiz işlemlerini yürüten 3 kız kardeşin azmi sayesinde işletmede çalışan 10 kişi işsiz kalmaktan kurtuldu.

Babaları rahatsızlanınca 3 kız kardeş otomobil tamir servisinin başına geçti

Adapazarı Güneşler Mahallesi’nde yaşayan Nevzat Çetin (66), geçirdiği akciğer rahatsızlığı nedeniyle 27 yıldır işlettiği otomobil tamir servisine gelememeye başlayınca 5 kızından 3’ü, babalarının Zirai Aletler Sanayi Sitesi'nde bulunan dükkanını işletmeye başladı. Evli ve ikişer çocukları bulunan 3 kız kardeş, 10 kişinin çalıştığı ve 27 yıldır aynı yerde hizmet veren dükkanda tamir için gelen otomobillerle ilgileniyor, yedek parça siparişi veriyor ve kazalı araçların ekspertiz işlemlerini yapıyor. 1 yıldır işlerin başında olan 3 kız kardeş sayesinde iş yerinde çalışan 10 kişi de işsiz kalmadı.

‘KÜÇÜKLÜĞÜMÜZDEN BERİ BURADAYIZ’

Babalarının dükkanına küçüklüklerinden beri geldiklerini belirten Merve Çetin Sarıgedik (34), “Biz küçüklüğümüzden bu yana dükkana hep geliyorduk, çok da yabancı değildik. Babamız koronavirüsten dolayı dışarı çıkamadığı için 2 ablam ve ben artık buradayız. Gelen müşterilerimiz bizi görünce ilk başta şaşırıyorlar, sonradan çok hoşlarına gidiyor. Eskiden de burada bulunduğumuz için bizi tanıyan, bilen müşterilerimiz var” dedi.

'EŞLERİMİZ BİZİ ANLADI VE DESTEK OLDU'

Eşlerinin kendilerine çok büyük destek verdiğini söyleyen Fatma Çetin Akgünler (38), “Babamız 2019 yılının Kasım ayında rahatsızlandı ve doktoru ona grip bile olmaması gerektiğini söyledi. Koronavirüsün de başlamasıyla birlikte biz de bir yol ayrımına girdik. Ya babamız çalışacaktı ya da biz babamızın sağlığı için servisi kapatacaktık. Daha sonra buradaki çalışanlarımızın işsiz kalmaması için biz 3 kız kardeş biz bu işi yaparız diyerek dükkanı işletmeye başladık. Biz bu işe başlamadan önce bu işin erkek işi olduğunu düşünen insanlar vardı fakat biz başladıktan sonra bize ‘iyi ki geldiniz, iyi bu işi yapıyorsunuz’ dediler. Babam 40 yıllık esnaflık hayatı boyunca güzel dostlar biriktirmiş. Onların yardımı ve eşlerimizin desteğiyle çok güzel yerlere geldik. Biz eğer servisi kapatmış olsaydık babamıza çok büyük haksızlık etmiş olurduk. Eşlerimiz de bizi anladılar. Bizim arkamızda durup, bize çok büyük destek oldular, yardımcı oldular” diye konuştu.

‘BU İŞİ YAPMAKTAN KEYİF ALIYORUZ’

İş yerini kapatmanın ya da kiraya vermenin babalarını üzeceğini bildikleri için çalıştırmaya devam eden Kevser Çetin Sonbahar (36), “Kardeşlerimizle beraber zaten küçükken çalışmıştık. Buradaki iş durumuna ve gidişata hakimdik. Bunun devamında da biz bu işi yaparız diyerek karar aldık. Ailemizin desteği ve yardımıyla devam ediyoruz ve bu işi yapmaktan keyif alıyoruz. Burada müşterilerimize babamızın eksikliğini hissettirmemeye çalışıyoruz. Bu işe başlamadan önce ‘yapamazsınız, devam ettiremezsiniz’ şeklinde olumsuz yorumlar da duyduk. Kiraya vermemizi söyleyen çok fazla insan oldu. Biz bunlara rağmen yapabileceğimize inanarak bu işe başladık ve devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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(DHA)

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